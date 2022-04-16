https://ria.ru/20220416/azovstal-1783845004.html

Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР

Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022

Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР

Украинские боевики продолжат попытки вырваться с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где они заблокированы войсками РФ и ДНР, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:08

2022-04-16T03:08

2022-04-16T12:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783679238_0:55:3132:1817_1920x0_80_0_0_0f6870855a97d6e52f47ec3e697cd49e.jpg

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские боевики продолжат попытки вырваться с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где они заблокированы войсками РФ и ДНР, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Что касается прорывов, на мой взгляд, в ближайшее время мы можем предположить, что они будут осуществляться намного чаще и больше, потому что мы продолжаем вести штурм, продолжаем держать в осаде в блокаде сам объект (завод "Азовсталь" - ред.)", - сказал он.Гагин напомнил, что националисты уже предприняли несколько попыток прорваться через кольцо окружения, однако все они были пресечены, и противник понёс большие потери, в том числе в командном составе.

https://ria.ru/20220415/pytki-1783832026.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ян Гагин: Площадь завода "Азовсталь" можно соизмерять с еще одним Мариуполем Под заводом "Азовсталь" в Мариуполе есть фактически подземный город, а отдельные здания рассчитаны на ядерный удар, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. "Азовсталь" — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар", — рассказал он. Советник главы ДНР отметил, что "Азовсталь" обороняют тысячи человек с полным арсеналом вооружений, большим числом боеприпасов и серьезным парком бронетехники. 2022-04-16T03:08 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина