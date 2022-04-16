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Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/azovstal-1783845004.html
Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР
Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР
Украинские боевики продолжат попытки вырваться с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где они заблокированы войсками РФ и ДНР, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:08
2022-04-16T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские боевики продолжат попытки вырваться с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где они заблокированы войсками РФ и ДНР, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Что касается прорывов, на мой взгляд, в ближайшее время мы можем предположить, что они будут осуществляться намного чаще и больше, потому что мы продолжаем вести штурм, продолжаем держать в осаде в блокаде сам объект (завод "Азовсталь" - ред.)", - сказал он.Гагин напомнил, что националисты уже предприняли несколько попыток прорваться через кольцо окружения, однако все они были пресечены, и противник понёс большие потери, в том числе в командном составе.
https://ria.ru/20220415/pytki-1783832026.html
донецкая народная республика
украина
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Ян Гагин: Площадь завода "Азовсталь" можно соизмерять с еще одним Мариуполем
Под заводом "Азовсталь" в Мариуполе есть фактически подземный город, а отдельные здания рассчитаны на ядерный удар, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. "Азовсталь" — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар", — рассказал он. Советник главы ДНР отметил, что "Азовсталь" обороняют тысячи человек с полным арсеналом вооружений, большим числом боеприпасов и серьезным парком бронетехники.
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в мире, донецкая народная республика, украина
03:08 16.04.2022 (обновлено: 12:48 16.04.2022)
 
Националисты будут пытаться вырваться с завода "Азовсталь", заявили в ДНР

Представитель ДНР Гагин: националисты продолжат попытки вырваться с завода "Азовсталь"

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские боевики продолжат попытки вырваться с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где они заблокированы войсками РФ и ДНР, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Что касается прорывов, на мой взгляд, в ближайшее время мы можем предположить, что они будут осуществляться намного чаще и больше, потому что мы продолжаем вести штурм, продолжаем держать в осаде в блокаде сам объект (завод "Азовсталь" - ред.)", - сказал он.
Мариуполь, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 22:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды
Гагин напомнил, что националисты уже предприняли несколько попыток прорваться через кольцо окружения, однако все они были пресечены, и противник понёс большие потери, в том числе в командном составе.
 
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