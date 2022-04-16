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В Воронежской области столкнулись автобусы, есть погибшие

В Воронежской области столкнулись автобусы, есть погибшие - РИА Новости, 16.04.2022

В Воронежской области столкнулись автобусы, есть погибшие

Два автобуса столкнулись на 524-м километре автодороги "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T21:27

2022-04-16T21:27

2022-04-16T22:53

происшествия

воронежская область

новоусманский район

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Два автобуса столкнулись на 524-м километре автодороги "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок", — сообщил собеседник агентства.Два человека погибли, еще 15 пострадали. На место происшествия выехали следователи и криминалисты СУ СК по региону.

воронежская область

новоусманский район

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, воронежская область, новоусманский район