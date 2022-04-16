https://ria.ru/20220416/avtobus-1783917823.html
В Воронежской области столкнулись автобусы, есть погибшие
В Воронежской области столкнулись автобусы, есть погибшие - РИА Новости, 16.04.2022
В Воронежской области столкнулись автобусы, есть погибшие
Два автобуса столкнулись на 524-м километре автодороги "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T21:27
2022-04-16T21:27
2022-04-16T22:53
происшествия
воронежская область
новоусманский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Два автобуса столкнулись на 524-м километре автодороги "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок", — сообщил собеседник агентства.Два человека погибли, еще 15 пострадали. На место происшествия выехали следователи и криминалисты СУ СК по региону.
воронежская область
новоусманский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, новоусманский район
21:27 16.04.2022 (обновлено: 22:53 16.04.2022)
В Воронежской области столкнулись автобусы, есть погибшие
Два человека погибли, 15 пострадали при столкновении двух автобусов в Воронежской области
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Два автобуса столкнулись на 524-м километре автодороги "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок", — сообщил собеседник агентства.
Два человека погибли, еще 15 пострадали.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты СУ СК по региону.