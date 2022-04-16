https://ria.ru/20220416/arest-1783924737.html
Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме
Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме - РИА Новости, 17.04.2022
Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме
Гражданин России арестован на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти, сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-16T23:02
2022-04-16T23:02
2022-04-17T10:27
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АФИНЫ, 16 апр — РИА Новости. Гражданин России арестован на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти, сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии.Газета "Филелефтерос" написала, что россиянин задержан по подозрению в расизме и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений, он "охотился" за участниками акций в поддержку России."В частности, полицейские в ходе проверки выявили, что пользователь и владелец страницы в соцсети посредством своих постов разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан", — говорится в сообщении.Специалисты по расследованию киберпреступлений выявили и другие сообщения, в которых пользователь искал конкретных людей.В пятницу россиянин был арестован по ордеру на арест, его доставили в полицейский участок, где во время допроса он сделал различные заявления, которые расследуются. Затем его взяли под стражу, пишет издание.Согласно публикациям в соцсетях, задержан руководитель группы "Кипр наш" в соцсетях Игорь Мало. Пользователи пишут, что подали на него несколько заявлений в полицию.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, кипр
23:02 16.04.2022 (обновлено: 10:27 17.04.2022)
Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме
Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти
АФИНЫ, 16 апр — РИА Новости. Гражданин России арестован на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти, сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии.
"По решению суда россиянина задержали пока на четверо суток", — сообщили в посольстве.
Газета "Филелефтерос" написала, что россиянин задержан по подозрению в расизме и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений, он "охотился" за участниками акций в поддержку России
.
"В частности, полицейские в ходе проверки выявили, что пользователь и владелец страницы в соцсети посредством своих постов разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан", — говорится в сообщении.
"Сотрудники отделения по борьбе с киберпреступлениями получили информацию о том, что пользователь и владелец страницы опубликовал номера автомобилей людей, присутствовавших на акции протеста, которая прошла в Лимасоле накануне. Он выступал против русских на Кипре", — говорится в сообщении.
Специалисты по расследованию киберпреступлений выявили и другие сообщения, в которых пользователь искал конкретных людей.
В пятницу россиянин был арестован по ордеру на арест, его доставили в полицейский участок, где во время допроса он сделал различные заявления, которые расследуются. Затем его взяли под стражу, пишет издание.
Согласно публикациям в соцсетях, задержан руководитель группы "Кипр наш" в соцсетях Игорь Мало. Пользователи пишут, что подали на него несколько заявлений в полицию.