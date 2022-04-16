https://ria.ru/20220416/arest-1783924737.html

Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме

Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме - РИА Новости, 17.04.2022

Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме

Гражданин России арестован на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти, сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-16T23:02

2022-04-16T23:02

2022-04-17T10:27

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АФИНЫ, 16 апр — РИА Новости. Гражданин России арестован на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти, сообщили РИА Новости в посольстве России в Никосии.Газета "Филелефтерос" написала, что россиянин задержан по подозрению в расизме и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений, он "охотился" за участниками акций в поддержку России."В частности, полицейские в ходе проверки выявили, что пользователь и владелец страницы в соцсети посредством своих постов разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан", — говорится в сообщении.Специалисты по расследованию киберпреступлений выявили и другие сообщения, в которых пользователь искал конкретных людей.В пятницу россиянин был арестован по ордеру на арест, его доставили в полицейский участок, где во время допроса он сделал различные заявления, которые расследуются. Затем его взяли под стражу, пишет издание.Согласно публикациям в соцсетях, задержан руководитель группы "Кипр наш" в соцсетях Игорь Мало. Пользователи пишут, что подали на него несколько заявлений в полицию.

https://ria.ru/20220412/arest-1783078401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, кипр