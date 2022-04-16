https://ria.ru/20220416/apteki-1783874935.html
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств - РИА Новости, 16.04.2022
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств
Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:05
2022-04-16T13:05
2022-04-16T13:05
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
правительство рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки, сообщается на сайте кабмина."О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения РФ... Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект направлен на наделение Минздрава полномочием по утверждению предельных сроков отгрузки, в том числе организациями оптовой торговли, затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для медприменения в зависимости от расположения места отгрузки лекарств.
https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780013897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), правительство рф
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств в аптеки