https://ria.ru/20220416/apteki-1783874935.html

Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств

Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств - РИА Новости, 16.04.2022

Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств

Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:05

2022-04-16T13:05

2022-04-16T13:05

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

правительство рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки, сообщается на сайте кабмина."О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения РФ... Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект направлен на наделение Минздрава полномочием по утверждению предельных сроков отгрузки, в том числе организациями оптовой торговли, затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для медприменения в зависимости от расположения места отгрузки лекарств.

https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780013897.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), правительство рф