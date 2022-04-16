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Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств - РИА Новости, 16.04.2022
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Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств - РИА Новости, 16.04.2022
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств
Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:05
2022-04-16T13:05
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
правительство рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки, сообщается на сайте кабмина."О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения РФ... Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект направлен на наделение Минздрава полномочием по утверждению предельных сроков отгрузки, в том числе организациями оптовой торговли, затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для медприменения в зависимости от расположения места отгрузки лекарств.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), правительство рф
13:05 16.04.2022
 
Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств

Правительство разрешило Минздраву утверждать сроки отгрузки лекарств в аптеки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в медицинских масках стоят в очереди в аптеку
Люди в медицинских масках стоят в очереди в аптеку - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Люди в медицинских масках стоят в очереди в аптеку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки, сообщается на сайте кабмина.
"О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения РФ... Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на наделение Минздрава полномочием по утверждению предельных сроков отгрузки, в том числе организациями оптовой торговли, затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для медприменения в зависимости от расположения места отгрузки лекарств.
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 11:12
Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств
 
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