https://ria.ru/20220416/aktsiya-1783905866.html

Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане

Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане - РИА Новости, 16.04.2022

Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане

Массовая акция против русофобии состоялась в Ливане при поддержке представительства Россотрудничества и посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T18:47

2022-04-16T18:47

2022-04-16T18:48

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Массовая акция против русофобии состоялась в Ливане при поддержке представительства Россотрудничества и посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.Акция организована из двух мероприятий. С русскими флагами был поведен автопробег из Бейрута в один из горных городов Ливана - Айнаб.В Айнаб - в парке Российско-ливанской дружбы при поддержке ассоциаций выпускников вузов России прошел массовый мирный митинг и субботник против русофобии.Перед участниками акции выступили в том числе посол России в Ливане Александр Рудаков и исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества Руслан Рамазанов.Представитель Россотрудничества отметил, что при участии членов ассоциации выпускников во многих городах ливанцы по своей доброй воле организовывают различные акции в поддержку политики России."И сегодня от имени Русского дома я хочу в очередной раз выразить благодарность всем выпускникам из Ливана и нашим ливанским друзьям, собравшимися здесь. Я хочу поблагодарить организаторов этой мирной демонстрации-субботника - Совет ассоциаций выпускников, который с прошлого года выступает в качестве единой структуры, объединяющей все ассоциации выпускников российских и советских учебных заведений", - добавил Рамазанов.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

https://ria.ru/20220415/aktsiya-1783834734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ливан, бейрут, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире