18:47 16.04.2022 (обновлено: 18:48 16.04.2022)
Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане
Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане
Флаг России. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Массовая акция против русофобии состоялась в Ливане при поддержке представительства Россотрудничества и посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
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В Айнаб - в парке Российско-ливанской дружбы при поддержке ассоциаций выпускников вузов России прошел массовый мирный митинг и субботник против русофобии.
Перед участниками акции выступили в том числе посол России в Ливане Александр Рудаков и исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества Руслан Рамазанов.
"Дорогие выпускники, для многих из вас русская культура, традиции и обычаи проживающих в России народов стали почти родными. Благодаря Вашим инициативам и участию в Русском доме в Бейруте на регулярной основе реализуются различные проекты, … в Русский дом в Бейруте поступают звонки и письменные обращения со словами солидарности, а также о готовности внести свой вклад в противодействие русофобии", - сказал на акции Рамазанов.
Представитель Россотрудничества отметил, что при участии членов ассоциации выпускников во многих городах ливанцы по своей доброй воле организовывают различные акции в поддержку политики России.
"И сегодня от имени Русского дома я хочу в очередной раз выразить благодарность всем выпускникам из Ливана и нашим ливанским друзьям, собравшимися здесь. Я хочу поблагодарить организаторов этой мирной демонстрации-субботника - Совет ассоциаций выпускников, который с прошлого года выступает в качестве единой структуры, объединяющей все ассоциации выпускников российских и советских учебных заведений", - добавил Рамазанов.