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Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане - РИА Новости, 16.04.2022
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Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане
Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане - РИА Новости, 16.04.2022
Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане
Массовая акция против русофобии состоялась в Ливане при поддержке представительства Россотрудничества и посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T18:47
2022-04-16T18:48
ливан
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россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Массовая акция против русофобии состоялась в Ливане при поддержке представительства Россотрудничества и посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.Акция организована из двух мероприятий. С русскими флагами был поведен автопробег из Бейрута в один из горных городов Ливана - Айнаб.В Айнаб - в парке Российско-ливанской дружбы при поддержке ассоциаций выпускников вузов России прошел массовый мирный митинг и субботник против русофобии.Перед участниками акции выступили в том числе посол России в Ливане Александр Рудаков и исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества Руслан Рамазанов.Представитель Россотрудничества отметил, что при участии членов ассоциации выпускников во многих городах ливанцы по своей доброй воле организовывают различные акции в поддержку политики России."И сегодня от имени Русского дома я хочу в очередной раз выразить благодарность всем выпускникам из Ливана и нашим ливанским друзьям, собравшимися здесь. Я хочу поблагодарить организаторов этой мирной демонстрации-субботника - Совет ассоциаций выпускников, который с прошлого года выступает в качестве единой структуры, объединяющей все ассоциации выпускников российских и советских учебных заведений", - добавил Рамазанов.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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ливан, бейрут, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
18:47 16.04.2022 (обновлено: 18:48 16.04.2022)
 
Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане

Массовая акция и автопробег против русофобии прошли в Ливане

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Массовая акция против русофобии состоялась в Ливане при поддержке представительства Россотрудничества и посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована из двух мероприятий. С русскими флагами был поведен автопробег из Бейрута в один из горных городов Ливана - Айнаб.
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 08:00
Русофобия убивает. К чему приведет блокада России
В Айнаб - в парке Российско-ливанской дружбы при поддержке ассоциаций выпускников вузов России прошел массовый мирный митинг и субботник против русофобии.
Перед участниками акции выступили в том числе посол России в Ливане Александр Рудаков и исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества Руслан Рамазанов.
"Дорогие выпускники, для многих из вас русская культура, традиции и обычаи проживающих в России народов стали почти родными. Благодаря Вашим инициативам и участию в Русском доме в Бейруте на регулярной основе реализуются различные проекты, … в Русский дом в Бейруте поступают звонки и письменные обращения со словами солидарности, а также о готовности внести свой вклад в противодействие русофобии", - сказал на акции Рамазанов.
Представитель Россотрудничества отметил, что при участии членов ассоциации выпускников во многих городах ливанцы по своей доброй воле организовывают различные акции в поддержку политики России.
"И сегодня от имени Русского дома я хочу в очередной раз выразить благодарность всем выпускникам из Ливана и нашим ливанским друзьям, собравшимися здесь. Я хочу поблагодарить организаторов этой мирной демонстрации-субботника - Совет ассоциаций выпускников, который с прошлого года выступает в качестве единой структуры, объединяющей все ассоциации выпускников российских и советских учебных заведений", - добавил Рамазанов.
Сербы и русские – братья навек – лозунги и флаги в поддержку России на акции в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 22:59
Акция в поддержку России в Белграде собрала несколько тысяч человек
 
ЛиванБейрутРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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