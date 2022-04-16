https://ria.ru/20220416/aktsiya-1783904381.html

Многочисленная демонстрация "Желтых жилетов" проходит в Париже

Многочисленная демонстрация "Желтых жилетов" проходит в Париже - РИА Новости, 16.04.2022

Многочисленная демонстрация "Желтых жилетов" проходит в Париже

Многочисленная демонстрация под предводительством движения "Желтые жилеты" против крайне правых проходит недалеко от площади Республики в Париже, передает... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T18:31

2022-04-16T18:31

2022-04-16T18:49

в мире

франция

париж

марин ле пен

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783905771_3:0:2520:1416_1920x0_80_0_0_bcce366da25465ad81985ea409b9dd90.jpg

ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Многочисленная демонстрация под предводительством движения "Желтые жилеты" против крайне правых проходит недалеко от площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало в субботу днем с площади Нации и движется в сторону площади Республики. В нем участвуют несколько сотен человек, включая "Желтые жилеты", антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.Все они выступают против крайне правых политиков и фашизма. Однако манифестанты выступают не только против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.Колонну демонстрантов сдерживают с двух стороны кордоны полицейских. По ходу движения колонны между манифестантами и сотрудниками полиции происходят небольшие стычки, но в целом акция проходит мирно.Одновременно в субботу в восьмом округе Парижа проходит манифестация против кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Она организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Акция проходит под лозунгом: "Макрон - никогда больше!".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783106219.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, париж, марин ле пен, эммануэль макрон