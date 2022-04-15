https://ria.ru/20220415/zverstva-1783633278.html

Минобороны опубликовало новые материалы о зверствах бандеровцев в годы ВОВ

Минобороны опубликовало новые материалы о зверствах бандеровцев в годы ВОВ - РИА Новости, 15.04.2022

Минобороны опубликовало новые материалы о зверствах бандеровцев в годы ВОВ

Министерство обороны России опубликовало новые материалы о зверствах украинских националистов времен Великой Отечественной войны. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T00:27

2022-04-15T00:27

2022-04-15T00:31

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало новые материалы о зверствах украинских националистов времен Великой Отечественной войны.Документы обнародованы на сайте ведомства в рамках проекта "Архивы помнят все", посвященного публикации исторических свидетельств массовых преступлений и зверств украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению украинскими властями.Многочисленные преступления украинских националистов, в том числе совершенных на службе у немцев, зафиксированы и в донесениях военного прокурора 61-й армии. Среди них одиночные убийства и массовые расстрелы граждан. Так, согласно одному из донесений, с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области банда националистов совершила зверскую расправу над местными жителями. "Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей", - отмечается в документе.После освобождения территорий и ухода немецко-фашистских оккупантов украинские националисты продолжали творить бесчинства. Так, возле деревни Хрыцки в Ровенской области банда украинских националистов убила четырех местных жителей, поиздевавшись над ними.

https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, общество