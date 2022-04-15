https://ria.ru/20220415/zmei-1783789907.html

Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона

Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона - РИА Новости, 15.04.2022

Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:08

2022-04-15T18:08

2022-04-15T18:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

змеи

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МОСКВА, 15 апр – РИА Недвижимость. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона."С каждым днем становится теплее, и в лесу просыпается всё живое. Так, после зимнего анабиоза в подмосковных лесах уже пробудились и начали свою "бурную" деятельность обыкновенные гадюки. Лесничие рекомендуют в это время быть особенно внимательными при прогулках по лесу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.

https://ria.ru/20220414/zarplata-1783586754.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), змеи