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Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона - РИА Новости, 15.04.2022
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Новости Подмосковья
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Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона
Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона - РИА Новости, 15.04.2022
Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:08
2022-04-15T18:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
змеи
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МОСКВА, 15 апр – РИА Недвижимость. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона."С каждым днем становится теплее, и в лесу просыпается всё живое. Так, после зимнего анабиоза в подмосковных лесах уже пробудились и начали свою "бурную" деятельность обыкновенные гадюки. Лесничие рекомендуют в это время быть особенно внимательными при прогулках по лесу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), змеи
18:08 15.04.2022
 

Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона

© РИА Новости / Владимир ВяткинБерезовый лес
Березовый лес - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Березовый лес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Недвижимость. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона.
"С каждым днем становится теплее, и в лесу просыпается всё живое. Так, после зимнего анабиоза в подмосковных лесах уже пробудились и начали свою "бурную" деятельность обыкновенные гадюки. Лесничие рекомендуют в это время быть особенно внимательными при прогулках по лесу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:59Новости Подмосковья
Леспожарным в Подмосковье подняли зарплату для привлечения специалистов
В ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)змеи
 
 
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