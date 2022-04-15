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Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона
Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона - РИА Новости, 15.04.2022
Жителей Подмосковья предупредили о появлении змей в лесах региона
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:08
2022-04-15T18:08
2022-04-15T18:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
змеи
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МОСКВА, 15 апр – РИА Недвижимость. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона."С каждым днем становится теплее, и в лесу просыпается всё живое. Так, после зимнего анабиоза в подмосковных лесах уже пробудились и начали свою "бурную" деятельность обыкновенные гадюки. Лесничие рекомендуют в это время быть особенно внимательными при прогулках по лесу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), змеи
МОСКВА, 15 апр – РИА Недвижимость. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей о появлении гадюк в лесах региона.
"С каждым днем становится теплее, и в лесу просыпается всё живое. Так, после зимнего анабиоза в подмосковных лесах уже пробудились и начали свою "бурную" деятельность обыкновенные гадюки. Лесничие рекомендуют в это время быть особенно внимательными при прогулках по лесу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.