Пензенский губернатор поручил увеличить ввод жилья
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома. Архивное фото
ПЕНЗА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил увеличить ввод жилья в регионе в текущем году до 870 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба областного правительства.
"В 2022 году в Пензенской области планируется ввести 870 тысяч квадратных метров жилья (101% к уровню 2021 года). Соответствующее поручение Олег Мельниченко дал региональному минстрою", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Губернатор в пятницу на заседании законодательного собрания области также поручил региональному минфину выделить из областного бюджета 50 миллионов рублей на льготные ипотечные кредиты по стандартам фонда "Дом.РФ".
"Это позволит привлечь в строительную отрасль не менее 1 миллиарда рублей внебюджетных средств", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Он отметил, что в области в текущем году продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры, в частности, центра активного долголетия пензенского дома ветеранов, дополнительного корпуса губернского лицея, лабораторно-диагностического корпуса областного онкодиспансера. Кроме того, по его словам, планируется приступить к строительству двух школ в Пензе - в микрорайонах "ГПЗ" и "Город Спутник".
"В 2022 году в Пензе завершат строительство крытого ледового катка в микрорайоне "Арбеково", в Богословке будет построен новый ФОК, организованы спортивные площадки для подготовки к сдаче комплекса ГТО в Белинском, Наровчатском, Неверкинском и Спасском районах", - добавили в пресс-службе.
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