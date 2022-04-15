https://ria.ru/20220415/zhile-1783729194.html

Пензенский губернатор поручил увеличить ввод жилья

Пензенский губернатор поручил увеличить ввод жилья - РИА Новости, 15.04.2022

Пензенский губернатор поручил увеличить ввод жилья

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил увеличить ввод жилья в регионе в текущем году до 870 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:48

2022-04-15T14:48

2022-04-15T14:48

общество

жилье

пензенская область

пенза

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олег мельниченко

"дом.рф"

пензенская область

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ПЕНЗА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил увеличить ввод жилья в регионе в текущем году до 870 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба областного правительства."В 2022 году в Пензенской области планируется ввести 870 тысяч квадратных метров жилья (101% к уровню 2021 года). Соответствующее поручение Олег Мельниченко дал региональному минстрою", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.Губернатор в пятницу на заседании законодательного собрания области также поручил региональному минфину выделить из областного бюджета 50 миллионов рублей на льготные ипотечные кредиты по стандартам фонда "Дом.РФ"."Это позволит привлечь в строительную отрасль не менее 1 миллиарда рублей внебюджетных средств", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Он отметил, что в области в текущем году продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры, в частности, центра активного долголетия пензенского дома ветеранов, дополнительного корпуса губернского лицея, лабораторно-диагностического корпуса областного онкодиспансера. Кроме того, по его словам, планируется приступить к строительству двух школ в Пензе - в микрорайонах "ГПЗ" и "Город Спутник"."В 2022 году в Пензе завершат строительство крытого ледового катка в микрорайоне "Арбеково", в Богословке будет построен новый ФОК, организованы спортивные площадки для подготовки к сдаче комплекса ГТО в Белинском, Наровчатском, Неверкинском и Спасском районах", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220415/promyshlennost-1783715181.html

https://ria.ru/20220415/ekonomika-1783686125.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, пензенская область, пенза, белинский, олег мельниченко, "дом.рф"