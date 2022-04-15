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Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения - РИА Новости, 15.04.2022
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Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения
Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения - РИА Новости, 15.04.2022
Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения в РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:24
2022-04-15T11:25
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктория абрамченко
правительство рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения в РФ, сообщается на сайте кабмина."Вице-премьер поручила упростить порядок формирования земельных участков сельскохозяйственного назначения, вовлечение в оборот которых предусматривается госпрограммой. Предложения должны быть подготовлены уже к 29 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Рост АПК и расширение производства отечественной продукции требует увеличения обрабатываемых земель. Эти действия особенно необходимы в условиях санкций, цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства. По ее словам, к концу 2030 года у аграриев должно появиться дополнительно более 13 миллионов гектаров пригодной для сельхозпроизводства земли.Минсельхозу и Минфину поручено предусмотреть приоритетное направление средств на поддержку мероприятий по мелиорации, а Минпромторгу - проработать вопрос импортозамещения оборудования и материалов, используемых для проведения мелиоративных работ.Также Абрамченко отметила, что для развития сельхозпроизводства необходим мониторинг земель с использованием методов дистанционного зондирования, оптимизация маршрутов сельскохозяйственной техники и структуры посевных площадей и инструмент для анализа рынков и эффективности мер государственной поддержки отрасли. Для этого она дала задачу Минсельхозу в короткие сроки завершить создание информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктория абрамченко, правительство рф
11:24 15.04.2022 (обновлено: 11:25 15.04.2022)
 
Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения

Вице-премьер Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле
Уборка урожая пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения в РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Вице-премьер поручила упростить порядок формирования земельных участков сельскохозяйственного назначения, вовлечение в оборот которых предусматривается госпрограммой. Предложения должны быть подготовлены уже к 29 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
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Путин поручил провести корректировку стратегии АПК
Рост АПК и расширение производства отечественной продукции требует увеличения обрабатываемых земель. Эти действия особенно необходимы в условиях санкций, цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства. По ее словам, к концу 2030 года у аграриев должно появиться дополнительно более 13 миллионов гектаров пригодной для сельхозпроизводства земли.
Минсельхозу и Минфину поручено предусмотреть приоритетное направление средств на поддержку мероприятий по мелиорации, а Минпромторгу - проработать вопрос импортозамещения оборудования и материалов, используемых для проведения мелиоративных работ.
Также Абрамченко отметила, что для развития сельхозпроизводства необходим мониторинг земель с использованием методов дистанционного зондирования, оптимизация маршрутов сельскохозяйственной техники и структуры посевных площадей и инструмент для анализа рынков и эффективности мер государственной поддержки отрасли. Для этого она дала задачу Минсельхозу в короткие сроки завершить создание информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктория АбрамченкоПравительство РФ
 
 
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