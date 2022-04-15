https://ria.ru/20220415/zemli-1783674055.html

Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения

Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения - РИА Новости, 15.04.2022

Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельхозназначения

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения в РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:24

2022-04-15T11:24

2022-04-15T11:25

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктория абрамченко

правительство рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения в РФ, сообщается на сайте кабмина."Вице-премьер поручила упростить порядок формирования земельных участков сельскохозяйственного назначения, вовлечение в оборот которых предусматривается госпрограммой. Предложения должны быть подготовлены уже к 29 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Рост АПК и расширение производства отечественной продукции требует увеличения обрабатываемых земель. Эти действия особенно необходимы в условиях санкций, цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства. По ее словам, к концу 2030 года у аграриев должно появиться дополнительно более 13 миллионов гектаров пригодной для сельхозпроизводства земли.Минсельхозу и Минфину поручено предусмотреть приоритетное направление средств на поддержку мероприятий по мелиорации, а Минпромторгу - проработать вопрос импортозамещения оборудования и материалов, используемых для проведения мелиоративных работ.Также Абрамченко отметила, что для развития сельхозпроизводства необходим мониторинг земель с использованием методов дистанционного зондирования, оптимизация маршрутов сельскохозяйственной техники и структуры посевных площадей и инструмент для анализа рынков и эффективности мер государственной поддержки отрасли. Для этого она дала задачу Минсельхозу в короткие сроки завершить создание информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.

https://ria.ru/20220405/apk-1781946317.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктория абрамченко, правительство рф