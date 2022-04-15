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Итальянский журналист назвал Зеленского опасным для Украины - РИА Новости, 15.04.2022
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Итальянский журналист назвал Зеленского опасным для Украины
Итальянский журналист назвал Зеленского опасным для Украины - РИА Новости, 15.04.2022
Итальянский журналист назвал Зеленского опасным для Украины
Владимир Зеленский представляет опасность для собственного народа. Такое мнение в эфире итальянского канала Rete 4 высказал журналист и историк Анджело Д'Орси. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T00:51
2022-04-15T00:51
в мире
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сша
евросоюз
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский представляет опасность для собственного народа. Такое мнение в эфире итальянского канала Rete 4 высказал журналист и историк Анджело Д'Орси.Зеленский, уверен Д'Орси, является одним из главных препятствий для достижения мира.Журналист также заявил, что происходящее на Украине – это "война США против Европы". Официальный Вашингтон заинтересован в том, чтобы разорвать связи между Россией и ЕС, а в перспективе и с Китаем, выразил уверенность журналист."Америке трудно понять, что однополярный мир, который родился после 1989 года и в котором была только одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется", - считает Д'Орси.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, сша, евросоюз, владимир путин, владимир зеленский
00:51 15.04.2022
 
Итальянский журналист назвал Зеленского опасным для Украины

Итальянский журналист Д'Орси заявил, что Зеленский опасен для народа Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский представляет опасность для собственного народа. Такое мнение в эфире итальянского канала Rete 4 высказал журналист и историк Анджело Д'Орси.
"Он (Зеленский – Прим. ред.) ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит", - выразил мнение он.
Зеленский, уверен Д'Орси, является одним из главных препятствий для достижения мира.
Журналист также заявил, что происходящее на Украине – это "война США против Европы". Официальный Вашингтон заинтересован в том, чтобы разорвать связи между Россией и ЕС, а в перспективе и с Китаем, выразил уверенность журналист.
"Америке трудно понять, что однополярный мир, который родился после 1989 года и в котором была только одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется", - считает Д'Орси.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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