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Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая - РИА Новости, 15.04.2022
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Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая
Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая - РИА Новости, 15.04.2022
Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая
Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T06:27
2022-04-15T06:33
общество
россия
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное заседание на 27 мая, сообщили журналистам в пресс-службе суда.В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения - до 18 февраля, а затем до 15 апреля.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
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общество, россия
06:27 15.04.2022 (обновлено: 06:33 15.04.2022)
 
Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая

В Красноярске заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до 27 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное заседание на 27 мая, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
"В связи с удовлетворением ходатайства истца предварительное судебное заседание отложено на 27.05.2022 для завершения подготовки мирового соглашения", - сообщили журналистам в суде.
В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения - до 18 февраля, а затем до 15 апреля.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
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