https://ria.ru/20220415/zasedanie-1783641264.html

Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая

Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая - РИА Новости, 15.04.2022

Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до мая

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T06:27

2022-04-15T06:27

2022-04-15T06:33

общество

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное заседание на 27 мая, сообщили журналистам в пресс-службе суда.В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения - до 18 февраля, а затем до 15 апреля.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

https://ria.ru/20211101/svalka-1757185504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия