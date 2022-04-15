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Белоруссия вводит с 16 апреля ответные ограничения для автотранспорта ЕС

Белоруссия вводит с 16 апреля ответные ограничения для автотранспорта ЕС - РИА Новости, 16.04.2022

Белоруссия вводит с 16 апреля ответные ограничения для автотранспорта ЕС

Белоруссия с 16 апреля вводит ответный запрет на проезд через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза, сообщил... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-15T20:52

2022-04-15T20:52

2022-04-16T09:19

белоруссия

авто

евросоюз

евразийский экономический союз

санкции в отношении россии

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Белоруссия с 16 апреля вводит ответный запрет на проезд через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза, сообщил в пятницу Telegram-канал минтранса страны.Исключение коснется 14 мест на территории республики, куда фуры из ЕС смогут въехать для проведения грузовых операций и перецепки."До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года", — говорится в публикации.Зарегистрированные в Евросоюзе автомобили, которые перевозят почтовые отправления и живых животных, будут ездить без ограничений.

https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783245654.html

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белоруссия, авто, евросоюз, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии