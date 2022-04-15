https://ria.ru/20220415/yunesko-1783726764.html

У России нет оснований выходить из ЮНЕСКО, заявил постпред

У России нет оснований выходить из ЮНЕСКО, заявил постпред - РИА Новости, 15.04.2022

У России нет оснований выходить из ЮНЕСКО, заявил постпред

Нет оснований для выхода России из ЮНЕСКО, это международная организация, где могут возникать разногласия, которые должны быть решены посредством дипломатии,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:32

2022-04-15T14:32

2022-04-15T14:32

в мире

россия

юнеско

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нет оснований для выхода России из ЮНЕСКО, это международная организация, где могут возникать разногласия, которые должны быть решены посредством дипломатии, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов."Уход из ЮНЕСКО станет "царским подарком" Киеву, потому что именно он требует изгнать нашу страну из этой организации. Но если говорить серьезно, то для этого нет никаких оснований. Это глобальная организация, глобальный гуманитарный форум в составе 193 государств-членов, среди которых у нас очень много друзей и партнеров," - сказал дипломат на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня". Он также добавил, что ЮНЕСКО в России очень популярна и известна. В России имеются десятки ассоциированных школ ЮНЕСКО, кафедры, около 30 объектов всемирного культурного и природного наследия."Конечно, в ЮНЕСКО, как и во всех международных организациях, есть немало проблем, которые нас беспокоят, иногда приводят к каким-то обострениям, конфликтам, но, в конце концов, дипломатия на то и существует для того, чтобы все эти проблемы решать в интересах нашей страны," - отметил постпред.

https://ria.ru/20220407/spch-1782388810.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юнеско, санкции в отношении россии