https://ria.ru/20220415/yunesko-1783712916.html

Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации

Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации - РИА Новости, 15.04.2022

Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации

Попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО наносят вред организации, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:51

2022-04-15T13:51

2022-04-15T13:51

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юнеско

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО наносят вред организации, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов."Акции, которые преследуют цель наказать Россию, в действительности, наносят еще больший вред самой организации. Целятся в Россию, а попадают в ЮНЕСКО", - сказал постпред на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня".По его словам, еще в марте, когда по инициативе Запада была созвана спецсессия по Украине, стало очевидно, что вопросы мировой культуры станут объектом политизации."Вообще, это уникальный случай в истории ЮНЕСКО. 75 лет существует организация, за это время было множество и международных кризисов, и войн, и конфликтов, но вот такую сессию созвали впервые. И создалось впечатление, что ЮНЕСКО в общем-то ничем другим кроме Украины заниматься не будет, " - заявил Кузнецов.Постпред подчеркнул, что политизация наносит реальный вред программной деятельности организации, отвлекает ее от прямых обязанностей.

https://ria.ru/20220319/yunesko-1779079376.html

https://ria.ru/20220408/malayziya-1782591209.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, юнеско