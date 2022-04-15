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Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации - РИА Новости, 15.04.2022
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Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации
Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации - РИА Новости, 15.04.2022
Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации
Попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО наносят вред организации, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:51
2022-04-15T13:51
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО наносят вред организации, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов."Акции, которые преследуют цель наказать Россию, в действительности, наносят еще больший вред самой организации. Целятся в Россию, а попадают в ЮНЕСКО", - сказал постпред на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня".По его словам, еще в марте, когда по инициативе Запада была созвана спецсессия по Украине, стало очевидно, что вопросы мировой культуры станут объектом политизации."Вообще, это уникальный случай в истории ЮНЕСКО. 75 лет существует организация, за это время было множество и международных кризисов, и войн, и конфликтов, но вот такую сессию созвали впервые. И создалось впечатление, что ЮНЕСКО в общем-то ничем другим кроме Украины заниматься не будет, " - заявил Кузнецов.Постпред подчеркнул, что политизация наносит реальный вред программной деятельности организации, отвлекает ее от прямых обязанностей.
https://ria.ru/20220319/yunesko-1779079376.html
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в мире, россия, украина, юнеско
13:51 15.04.2022
 
Постпред России при ЮНЕСКО заявил о попытках политизации работы организации

Постпред России при ЮНЕСКО Кузнецов: попытки политизации вредят деятельности организации

© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Christophe En
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО наносят вред организации, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
"Акции, которые преследуют цель наказать Россию, в действительности, наносят еще больший вред самой организации. Целятся в Россию, а попадают в ЮНЕСКО", - сказал постпред на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, еще в марте, когда по инициативе Запада была созвана спецсессия по Украине, стало очевидно, что вопросы мировой культуры станут объектом политизации.
"Вообще, это уникальный случай в истории ЮНЕСКО. 75 лет существует организация, за это время было множество и международных кризисов, и войн, и конфликтов, но вот такую сессию созвали впервые. И создалось впечатление, что ЮНЕСКО в общем-то ничем другим кроме Украины заниматься не будет, " - заявил Кузнецов.
Постпред подчеркнул, что политизация наносит реальный вред программной деятельности организации, отвлекает ее от прямых обязанностей.
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