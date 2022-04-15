https://ria.ru/20220415/yena-1783633172.html

Эксперт объяснил, зачем Япония "роняет" свою нацвалюту

Эксперт объяснил, зачем Япония "роняет" свою нацвалюту - РИА Новости, 15.04.2022

Эксперт объяснил, зачем Япония "роняет" свою нацвалюту

Ослабление курса японской иены выгодно экономическим властям страны. Эта мера помогает им победить низкую дефляцию - “хроническую болезнь” японской экономики... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T01:16

2022-04-15T01:16

2022-04-15T01:16

экономика

япония

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28678/07/286780704_0:211:1024:787_1920x0_80_0_0_3397f347687793d0b65fde31d0bdd682.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Ослабление курса японской иены выгодно экономическим властям страны. Эта мера помогает им победить низкую дефляцию - “хроническую болезнь” японской экономики. Об этом рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Еще одна задача слабой иены - компенсация дефляции. Она является следствием того, что японское общество находится на высокой ступени экономического развития. Это предполагает спад потребления, поэтому цены не растут. Кроме того, я Япония занимает второе место после США по объемам иностранных вложений. Соответственно, слабость валюты будет стимулировать инфляцию, а японский капитал сможет заработать на разнице ставок, объяснил аналитик.

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, япония, сша