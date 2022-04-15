Эксперт объяснил, зачем Япония "роняет" свою нацвалюту
Эксперт Кочетков объяснил ослабление курса йены целенаправленной политикой властей Японии
Йены . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Ослабление курса японской иены выгодно экономическим властям страны. Эта мера помогает им победить низкую дефляцию - “хроническую болезнь” японской экономики. Об этом рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
“Япония довольно активно использует инструмент валютных интервенций со второй половины 90-ых годов прошлого века. Принято считать, что слабая иена стимулирует экспорт из страны, так как повышает конкурентные преимущества японских товаров на глобальном рынке”, -объяснил специалист.
Еще одна задача слабой иены - компенсация дефляции. Она является следствием того, что японское общество находится на высокой ступени экономического развития. Это предполагает спад потребления, поэтому цены не растут. Кроме того, я Япония занимает второе место после США по объемам иностранных вложений. Соответственно, слабость валюты будет стимулировать инфляцию, а японский капитал сможет заработать на разнице ставок, объяснил аналитик.