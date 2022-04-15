https://ria.ru/20220415/yasinovataya-1783732960.html

Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР

Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022

Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР

За последнюю неделю обстрелы украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике сильно увеличились, прилеты снарядов фиксируются во всех... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:58

2022-04-15T14:58

2022-04-15T14:58

в мире

днр

ясиноватая

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 15 апр - РИА Новости. За последнюю неделю обстрелы украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике сильно увеличились, прилеты снарядов фиксируются во всех районах города, рассказали РИА Новости раненные жители.В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены 40 домостроений. В результате обстрела Ясиноватского машиностроительного завода один сотрудник погиб, двое ранены. В пятницу обстрелы продолжились.Одним из раненых рабочих Ясиноватского машиностроительного завода оказался мужчина по имени Юрий. Сейчас он находится в больнице."Прилетел снаряд 122-й (калибром 122 миллиметра - ред.) на завод, на гражданское предприятие, на котором никаких военных объектов нет. Женщину, которая была со мной рядом, очень сильно ранило. Мужчине вообще голову отрезало, погиб", - рассказал Юрий РИА Новости.Сам Юрий получил осколочное ранение ноги, его госпитализировали. "Стреляют ежедневно. Эта неделя просто тяжелейшая... Обстрел идет по жилому сектору постоянно. Абсолютно разные части города - частный сектор, кто угодно. Никто не застрахован, что не прилетит", - описал ситуацию в городе пострадавший.Еще одному раненому электрику местной больницы Валерию Сухову, можно сказать, повезло - он пострадал на рабочем месте, поэтому смог быстро получить квалифицированную помощь. Валерий пришел на работу и решил осмотреть оборудование. "Сзади прилеты. Взорвалось, все стекла вылетели в здании. В ногу попало, я сразу до девочек пошел, чтоб перевязали", - рассказал Сухов РИА Новости.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/terakt-1783725581.html

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

ясиноватая

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Влада Копылова

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"Обстрел идет по жилому сектору постоянно" – раненый житель Ясиноватой "Стреляют ежедневно. Эта неделя просто тяжелейшая. Обстрел идет по жилому сектору постоянно", - рассказывают РИА Новости очевидцы, попавшие под обстрел украинских военных в Ясиноватой 2022-04-15T14:58 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, ясиноватая