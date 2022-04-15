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Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
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Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР
Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР
За последнюю неделю обстрелы украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике сильно увеличились, прилеты снарядов фиксируются во всех... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:58
2022-04-15T14:58
в мире
днр
ясиноватая
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 15 апр - РИА Новости. За последнюю неделю обстрелы украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике сильно увеличились, прилеты снарядов фиксируются во всех районах города, рассказали РИА Новости раненные жители.В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены 40 домостроений. В результате обстрела Ясиноватского машиностроительного завода один сотрудник погиб, двое ранены. В пятницу обстрелы продолжились.Одним из раненых рабочих Ясиноватского машиностроительного завода оказался мужчина по имени Юрий. Сейчас он находится в больнице."Прилетел снаряд 122-й (калибром 122 миллиметра - ред.) на завод, на гражданское предприятие, на котором никаких военных объектов нет. Женщину, которая была со мной рядом, очень сильно ранило. Мужчине вообще голову отрезало, погиб", - рассказал Юрий РИА Новости.Сам Юрий получил осколочное ранение ноги, его госпитализировали. "Стреляют ежедневно. Эта неделя просто тяжелейшая... Обстрел идет по жилому сектору постоянно. Абсолютно разные части города - частный сектор, кто угодно. Никто не застрахован, что не прилетит", - описал ситуацию в городе пострадавший.Еще одному раненому электрику местной больницы Валерию Сухову, можно сказать, повезло - он пострадал на рабочем месте, поэтому смог быстро получить квалифицированную помощь. Валерий пришел на работу и решил осмотреть оборудование. "Сзади прилеты. Взорвалось, все стекла вылетели в здании. В ногу попало, я сразу до девочек пошел, чтоб перевязали", - рассказал Сухов РИА Новости.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/terakt-1783725581.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
"Обстрел идет по жилому сектору постоянно" – раненый житель Ясиноватой
"Стреляют ежедневно. Эта неделя просто тяжелейшая. Обстрел идет по жилому сектору постоянно", - рассказывают РИА Новости очевидцы, попавшие под обстрел украинских военных в Ясиноватой
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, ясиноватая
14:58 15.04.2022
 
Очевидцы рассказали, как ВСУ стреляют по жилому сектору в ДНР

Очевидцы рассказали, как украинские войска обстреливают город Ясиноватая в ДНР

Читать ria.ru в
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 15 апр - РИА Новости. За последнюю неделю обстрелы украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике сильно увеличились, прилеты снарядов фиксируются во всех районах города, рассказали РИА Новости раненные жители.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены 40 домостроений. В результате обстрела Ясиноватского машиностроительного завода один сотрудник погиб, двое ранены. В пятницу обстрелы продолжились.
Одним из раненых рабочих Ясиноватского машиностроительного завода оказался мужчина по имени Юрий. Сейчас он находится в больнице.
"Прилетел снаряд 122-й (калибром 122 миллиметра - ред.) на завод, на гражданское предприятие, на котором никаких военных объектов нет. Женщину, которая была со мной рядом, очень сильно ранило. Мужчине вообще голову отрезало, погиб", - рассказал Юрий РИА Новости.
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Сам Юрий получил осколочное ранение ноги, его госпитализировали. "Стреляют ежедневно. Эта неделя просто тяжелейшая... Обстрел идет по жилому сектору постоянно. Абсолютно разные части города - частный сектор, кто угодно. Никто не застрахован, что не прилетит", - описал ситуацию в городе пострадавший.
Еще одному раненому электрику местной больницы Валерию Сухову, можно сказать, повезло - он пострадал на рабочем месте, поэтому смог быстро получить квалифицированную помощь. Валерий пришел на работу и решил осмотреть оборудование. "Сзади прилеты. Взорвалось, все стекла вылетели в здании. В ногу попало, я сразу до девочек пошел, чтоб перевязали", - рассказал Сухов РИА Новости.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
1 из 10

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
2 из 10

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
3 из 10

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
4 из 10

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
5 из 10

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
6 из 10

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

Первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока на мероприятии в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное
7 из 10

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
8 из 10

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
9 из 10

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
10 из 10

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 10

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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В миреДНРЯсиноватая
 
 
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