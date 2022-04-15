https://ria.ru/20220415/whatsapp-1783755058.html
WhatsApp превратят в соцсеть
WhatsApp превратят в соцсеть - РИА Новости, 15.04.2022
WhatsApp превратят в соцсеть
Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о своих планах по внедрению сообществ — функции для объединения групп с похожими интересами. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:19
2022-04-15T16:19
2022-04-15T16:19
наука
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о своих планах по внедрению сообществ — функции для объединения групп с похожими интересами.Сообщество в WhatsApp это, по сути, набор групп. Пользователи могут создавать сообщества, а администраторы сообщества смогут управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, могут продолжаться в ней.Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование. Пока в WhatsApp не будут добавлять возможность поиска и обнаружения новых сообществ, что есть в других мессенджерах. Разработчики ограничат возможность пересылки сообщений, чтобы уменьшить распространение дезинформации в группах сообщества.Новая функция станет доступна на этой неделе для небольшого количества тестеров по всему миру. Позже сообщества WhatsApp станут доступны для всех.
https://ria.ru/20220412/whatsapp-1783071804.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, whatsapp inc.