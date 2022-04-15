https://ria.ru/20220415/whatsapp-1783755058.html

WhatsApp превратят в соцсеть

WhatsApp превратят в соцсеть - РИА Новости, 15.04.2022

WhatsApp превратят в соцсеть

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о своих планах по внедрению сообществ — функции для объединения групп с похожими интересами. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:19

2022-04-15T16:19

2022-04-15T16:19

наука

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о своих планах по внедрению сообществ — функции для объединения групп с похожими интересами.Сообщество в WhatsApp это, по сути, набор групп. Пользователи могут создавать сообщества, а администраторы сообщества смогут управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, могут продолжаться в ней.Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование. Пока в WhatsApp не будут добавлять возможность поиска и обнаружения новых сообществ, что есть в других мессенджерах. Разработчики ограничат возможность пересылки сообщений, чтобы уменьшить распространение дезинформации в группах сообщества.Новая функция станет доступна на этой неделе для небольшого количества тестеров по всему миру. Позже сообщества WhatsApp станут доступны для всех.

https://ria.ru/20220412/whatsapp-1783071804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, whatsapp inc.