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Правительство выделило ПФР на выплаты детям более 162 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.04.2022
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Правительство выделило ПФР на выплаты детям более 162 миллиардов рублей
Правительство выделило ПФР на выплаты детям более 162 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Правительство выделило ПФР на выплаты детям более 162 миллиардов рублей
Правительство России выделило Минфину 162,9 миллиарда рублей для Пенсионного фонда РФ на ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет, соответствующий... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T23:38
2022-04-15T23:39
владимир путин
антон котяков
россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство России выделило Минфину 162,9 миллиарда рублей для Пенсионного фонда РФ на ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации"В соответствии с указом президента Российской Федерации ... "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей", выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансфера бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации ... на осуществление в 2022 году ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации..., бюджетные ассигнования в размере 162,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.Установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.По подсчетам министерства, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
https://ria.ru/20220411/putin-1782949943.html
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владимир путин, антон котяков, россия, общество, правительство рф
23:38 15.04.2022 (обновлено: 23:39 15.04.2022)
 
Правительство выделило ПФР на выплаты детям более 162 миллиардов рублей

Правительство выделило 162,9 млрд рублей для ПФР на ежемесячную выплату на детей 8-17 лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди в парке "Северное Тушино" в Москве
Люди в парке Северное Тушино в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство России выделило Минфину 162,9 миллиарда рублей для Пенсионного фонда РФ на ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации
"В соответствии с указом президента Российской Федерации ... "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей", выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансфера бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации ... на осуществление в 2022 году ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации..., бюджетные ассигнования в размере 162,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
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11 апреля, 17:07
Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей
Установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.
По подсчетам министерства, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.
Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
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