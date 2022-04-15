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Ветераны войны в Астраханской области получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны войны в Астраханской области получат выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 15.04.2022

Ветераны войны в Астраханской области получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны в Астраханской области получат региональные выплаты по 5 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:34

2022-04-15T16:34

2022-04-15T16:34

общество

игорь бабушкин

астраханская область

россия

ленинград

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в Астраханской области получат региональные выплаты по 5 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.На сегодняшний день в Астраханской области проживают 97 ветеранов - участников Великой Отечественной войны, 37 узников концлагерей, 19 жителей блокадного Ленинграда и 1876 тружеников тыла."Помимо федеральных выплат, астраханские инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат еще и региональную единовременную материальную помощь в размере 5000 рублей", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального правительства, где рассматривался ход подготовки к празднованию Дня Победы.В текущем году эпидобстановка позволяет провести День Победы в регионе в очном формате. "В силу объективных обстоятельств мы были лишены возможности полноценно провести 75-ю годовщину Великой Победы. В этом году нам предстоит встретить 77-ю годовщину, и мы должны сделать это достойно", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.В День Победы, 9 мая, центральным мероприятием в регионе станет торжественное построение войск Астраханского территориального гарнизона на площади Ленина. В состав парадных расчетов войдут более 1 тысячи человек, в том числе пешие колонны подразделений Минобороны РФ, МВД России, Росгвардии, таможенной службы, МЧС, погранвойск ФСБ, филиала Морской академии имени адмирала Ушакова. Будет организована прямая трансляция мероприятия.Следом за войсками Астраханского гарнизона пройдет "Бессмертный полк". Предполагается, что в акции в этом году примут участие около 30 тысяч человек. Еще 25 тысяч участников пройдут с портретами своих героев в муниципалитетах. Также 9 мая на площади Петра I будет организована выставка вооружения и военной техники, а на воде разместят парадный строй кораблей. Завершением праздника станет вечерний салют на набережной Волги.

https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781238490.html

https://ria.ru/20220401/turpotok-1781313505.html

астраханская область

россия

ленинград

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Ольга Маркова

общество, игорь бабушкин, астраханская область, россия, ленинград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день победы