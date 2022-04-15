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Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет

Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет - РИА Новости, 15.04.2022

Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет

На выплаты родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в этом году выделены 505 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:08

2022-04-15T15:08

2022-04-15T16:33

михаил мишустин

общество

россия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На выплаты родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в этом году выделены 505 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин."На выплаты направим почти 363 миллиарда рублей, всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более пяти миллионов детей", — сказал он на заседании кабмина.Установить такое пособие для семей с низкими доходами предложил президент. Выплаты начислят уже с 1 апреля.Инициатива предназначена для семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Для определения суммы будет проведена комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше ПМ, пособие будет назначено в размере 75% от регионального показателя, если и после этого доходы останутся ниже необходимой отметки, будет выплачена сумма в 100% ПМ.Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства — в большинстве случаев родителям достаточно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.

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Кирилл Волков

михаил мишустин, общество, россия