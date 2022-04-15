Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/vyplaty-1783735595.html
Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет
Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет - РИА Новости, 15.04.2022
Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет
На выплаты родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в этом году выделены 505 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:08
2022-04-15T16:33
михаил мишустин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На выплаты родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в этом году выделены 505 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин."На выплаты направим почти 363 миллиарда рублей, всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более пяти миллионов детей", — сказал он на заседании кабмина.Установить такое пособие для семей с низкими доходами предложил президент. Выплаты начислят уже с 1 апреля.Инициатива предназначена для семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Для определения суммы будет проведена комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше ПМ, пособие будет назначено в размере 75% от регионального показателя, если и после этого доходы останутся ниже необходимой отметки, будет выплачена сумма в 100% ПМ.Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства — в большинстве случаев родителям достаточно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.
https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html
https://ria.ru/20220407/mishustin-1782260635.html
https://ria.ru/20220317/vyplaty-1778656918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_8ab44dc6338ac0fdbac625b51de1058f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, общество, россия
15:08 15.04.2022 (обновлено: 16:33 15.04.2022)
 
Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям до 17 лет

Правительство выделит 505 миллиардов рублей на выплаты детям от восьми до 17 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На выплаты родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в этом году выделены 505 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
"На выплаты направим почти 363 миллиарда рублей, всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более пяти миллионов детей", — сказал он на заседании кабмина.
Деньги в руках женщины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 16:28
В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт
Установить такое пособие для семей с низкими доходами предложил президент. Выплаты начислят уже с 1 апреля.
Инициатива предназначена для семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Для определения суммы будет проведена комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
Мишустин: Приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни наших граждан - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:23
Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства
Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше ПМ, пособие будет назначено в размере 75% от регионального показателя, если и после этого доходы останутся ниже необходимой отметки, будет выплачена сумма в 100% ПМ.
Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства — в большинстве случаев родителям достаточно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:51
Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае
 
Михаил МишустинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала