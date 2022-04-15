https://ria.ru/20220415/vvs-1783637610.html

Военный эксперт заявил, что украинская авиация небоеспособна

Военный эксперт заявил, что украинская авиация небоеспособна - РИА Новости, 15.04.2022

Военный эксперт заявил, что украинская авиация небоеспособна

Основная часть исправных украинских боевых самолетов и вертолетов была уничтожена в первые дни военной спецоперации, находящиеся в воздухе отдельные летательные РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T03:22

2022-04-15T03:22

2022-04-15T05:12

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Основная часть исправных украинских боевых самолетов и вертолетов была уничтожена в первые дни военной спецоперации, находящиеся в воздухе отдельные летательные аппараты ВВС Украины не могут существенно повлиять на ход событий, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.По данным, представленным 25 марта 2022 года начальником Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергеем Рудским, на начало спецоперации на вооружении Украины находилось 152 самолета и 149 вертолетов. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков 14 апреля заявил, что за время конфликта уничтожен уже 131 самолет и 104 вертолета украинских ВВС. Таким образом, украинские войска располагают сегодня 21 самолетом и 45 вертолетами.Эксперт пояснил, что на момент ее начала далеко не вся украинская боевая авиация была в исправном состоянии. Большинство исправных машин уничтожили в первые сутки операции на военных аэродромах."В дальнейшем Украина, используя своих ремонтных специалистов, начала поштучно вводить в строй неисправные самолеты и вертолеты, находившиеся на базах хранения, и пускала их в воздух, что с военной точки зрения просто глупо", - подчеркнул собеседник агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф