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ВТБ сохранит ставки для действующих проектов по программе "1764" - РИА Новости, 15.04.2022
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ВТБ сохранит ставки для действующих проектов по программе "1764"
ВТБ сохранит ставки для действующих проектов по программе "1764" - РИА Новости, 15.04.2022
ВТБ сохранит ставки для действующих проектов по программе "1764"
ВТБ сохранит кредитные ставки для 2,4 тысяч инвестпроектов, решения по которым были одобрены в рамках программы льготного кредитования МСП "1764", сообщает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:09
2022-04-15T12:09
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. ВТБ сохранит кредитные ставки для 2,4 тысяч инвестпроектов, решения по которым были одобрены в рамках программы льготного кредитования МСП "1764", сообщает пресс-служба банка."Финансирование клиентов среднего и малого бизнеса пройдет по ставке, одобренной в рамках прежней редакции программы. Общий объем таких сделок составит 127 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.Инвестиционные проекты будут реализованы во всех отраслях экономики, предусмотренных условиями программы. По зафиксированной на момент одобрения сделки ставке ВТБ проведет выдачи в том числе и по 36 объектам жилого строительства, кредитные соглашения по которым были подписаны ранее."Несмотря на изменение условий программы "1764", мы решили сохранить ставки по кредитам, которые были одобрены клиентам в рамках ее прежней редакции. В ситуации резкого роста ключевой ставки и изменения рыночной конъюнктуры, ставки по кредитам для бизнеса стали двузначными, что может привести к заморозке ряда проектов. Понимая, что развитие бизнеса должно продолжаться непрерывными темпами, мы решили сохранить льготные и пониженные ставки для долгосрочных проектов. Рассчитываем, что это поддержит наших заемщиков, позволит реализовать их планы, сохранить рабочие места без излишней долговой нагрузки", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.Пресс-служба напоминает, что программа "1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование для субъектов МСП из 20 приоритетных отраслей. В действующей редакции программы ставка по новым кредитам составляет до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% для малого бизнеса.ВТБ является одним из самых активных участников программы с момента ее запуска. Портфель предоставленных по ней льготных кредитов составляет свыше 170 миллиардов рублей.
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новости компаний - экономика, втб, россия
12:09 15.04.2022
 

ВТБ сохранит ставки для действующих проектов по программе "1764"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. ВТБ сохранит кредитные ставки для 2,4 тысяч инвестпроектов, решения по которым были одобрены в рамках программы льготного кредитования МСП "1764", сообщает пресс-служба банка.
"Финансирование клиентов среднего и малого бизнеса пройдет по ставке, одобренной в рамках прежней редакции программы. Общий объем таких сделок составит 127 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.
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Инвестиционные проекты будут реализованы во всех отраслях экономики, предусмотренных условиями программы. По зафиксированной на момент одобрения сделки ставке ВТБ проведет выдачи в том числе и по 36 объектам жилого строительства, кредитные соглашения по которым были подписаны ранее.
"Несмотря на изменение условий программы "1764", мы решили сохранить ставки по кредитам, которые были одобрены клиентам в рамках ее прежней редакции. В ситуации резкого роста ключевой ставки и изменения рыночной конъюнктуры, ставки по кредитам для бизнеса стали двузначными, что может привести к заморозке ряда проектов. Понимая, что развитие бизнеса должно продолжаться непрерывными темпами, мы решили сохранить льготные и пониженные ставки для долгосрочных проектов. Рассчитываем, что это поддержит наших заемщиков, позволит реализовать их планы, сохранить рабочие места без излишней долговой нагрузки", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Пресс-служба напоминает, что программа "1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование для субъектов МСП из 20 приоритетных отраслей. В действующей редакции программы ставка по новым кредитам составляет до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% для малого бизнеса.
ВТБ является одним из самых активных участников программы с момента ее запуска. Портфель предоставленных по ней льготных кредитов составляет свыше 170 миллиардов рублей.
 
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