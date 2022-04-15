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СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/vsu-1783741017.html
СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ
СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ
Следственный комитет изучит информацию о том, что в рядах украинских войск воюют наемники из Франции и Польши, заявила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:31
2022-04-15T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
франция
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следственный комитет изучит информацию о том, что в рядах украинских войск воюют наемники из Франции и Польши, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она напомнила, что, по данным Минобороны, в селе Изюмском под Харьковом ракетные войска уничтожили отряд польских наемников — около 30 человек. Кроме того, по имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины есть "бойцы Французского легиона"."Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса", — сказала Петренко.На прошлой неделе в СК сообщили, что в их распоряжении есть список из почти 600 человек, прибывших на Украину из 47 стран. Следователи занимаются установлением их местонахождения и обстоятельств участия в конфликте.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/naemniki-1783249760.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), франция, ситуация в днр и лнр
15:31 15.04.2022 (обновлено: 17:32 15.04.2022)
 
СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ

СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следственный комитет изучит информацию о том, что в рядах украинских войск воюют наемники из Франции и Польши, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она напомнила, что, по данным Минобороны, в селе Изюмском под Харьковом ракетные войска уничтожили отряд польских наемников — около 30 человек. Кроме того, по имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины есть "бойцы Французского легиона".
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"Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса", — сказала Петренко.
На прошлой неделе в СК сообщили, что в их распоряжении есть список из почти 600 человек, прибывших на Украину из 47 стран. Следователи занимаются установлением их местонахождения и обстоятельств участия в конфликте.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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