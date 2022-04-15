https://ria.ru/20220415/vsu-1783741017.html

СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ

СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022

СК расследует присутствие наемников из Французского легиона в рядах ВСУ

Следственный комитет изучит информацию о том, что в рядах украинских войск воюют наемники из Франции и Польши, заявила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:31

2022-04-15T15:31

2022-04-15T17:32

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следственный комитет изучит информацию о том, что в рядах украинских войск воюют наемники из Франции и Польши, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она напомнила, что, по данным Минобороны, в селе Изюмском под Харьковом ракетные войска уничтожили отряд польских наемников — около 30 человек. Кроме того, по имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины есть "бойцы Французского легиона"."Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса", — сказала Петренко.На прошлой неделе в СК сообщили, что в их распоряжении есть список из почти 600 человек, прибывших на Украину из 47 стран. Следователи занимаются установлением их местонахождения и обстоятельств участия в конфликте.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/naemniki-1783249760.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), франция, ситуация в днр и лнр