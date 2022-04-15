СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II
The Telegraph: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II
© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган Маркл и принц Гарри. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, передает издание Telegraph.
Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил изданию, что пара посетила королеву в рамках своей поездки в Нидерланды, где они планируют посетить спортивные соревнования Invictus Games ("Игры непокоренных"), в которых принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. По данным издания, пара прибыла в Лондон в среду и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Как пишет Telegraph, пара также встретилась с отцом Гарри принцем Чарльзом.
Издание напоминает, что последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года, Меган не встречалась с королевой с момента отъезда пары в США в 2020 году.
Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались в 2020 году, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.