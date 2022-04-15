https://ria.ru/20220415/vstrecha-1783636022.html

СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II

СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II - РИА Новости, 15.04.2022

СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, передает издание Telegraph. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T01:44

2022-04-15T01:44

2022-04-15T01:44

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ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, передает издание Telegraph.Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил изданию, что пара посетила королеву в рамках своей поездки в Нидерланды, где они планируют посетить спортивные соревнования Invictus Games ("Игры непокоренных"), в которых принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. По данным издания, пара прибыла в Лондон в среду и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Как пишет Telegraph, пара также встретилась с отцом Гарри принцем Чарльзом.Издание напоминает, что последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года, Меган не встречалась с королевой с момента отъезда пары в США в 2020 году.Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались в 2020 году, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.

https://radiosputnik.ria.ru/20220206/koroleva-1771317046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, елизавета ii, лондон, великобритания