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СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II - РИА Новости, 15.04.2022
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СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II
СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II - РИА Новости, 15.04.2022
СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, передает издание Telegraph. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T01:44
2022-04-15T01:44
в мире
елизавета ii
лондон
великобритания
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ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, передает издание Telegraph.Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил изданию, что пара посетила королеву в рамках своей поездки в Нидерланды, где они планируют посетить спортивные соревнования Invictus Games ("Игры непокоренных"), в которых принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. По данным издания, пара прибыла в Лондон в среду и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Как пишет Telegraph, пара также встретилась с отцом Гарри принцем Чарльзом.Издание напоминает, что последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года, Меган не встречалась с королевой с момента отъезда пары в США в 2020 году.Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались в 2020 году, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
https://radiosputnik.ria.ru/20220206/koroleva-1771317046.html
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в мире, елизавета ii, лондон, великобритания
01:44 15.04.2022
 
СМИ: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II

The Telegraph: принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II

© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган Маркл и принц Гарри. Архивное фото
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ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, передает издание Telegraph.
Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил изданию, что пара посетила королеву в рамках своей поездки в Нидерланды, где они планируют посетить спортивные соревнования Invictus Games ("Игры непокоренных"), в которых принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. По данным издания, пара прибыла в Лондон в среду и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Как пишет Telegraph, пара также встретилась с отцом Гарри принцем Чарльзом.
Издание напоминает, что последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года, Меган не встречалась с королевой с момента отъезда пары в США в 2020 году.
Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались в 2020 году, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
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