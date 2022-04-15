https://ria.ru/20220415/vostochnyy-1783654243.html
Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный
Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный - РИА Новости, 15.04.2022
Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать белорусских граждан и организации к строительству и реконструкции объектов космодрома... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:50
2022-04-15T09:50
2022-04-15T09:50
космос - риа наука
роскосмос
россия
белоруссия
восточный (космодром)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать белорусских граждан и организации к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон, инициированный президентом РФ, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг по строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, россия, белоруссия, восточный (космодром)
Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный
Путин подписал закон, по которому белорусы смогут участвовать в реконструкции Восточного