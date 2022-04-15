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Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный - РИА Новости, 15.04.2022
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Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный
Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный - РИА Новости, 15.04.2022
Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать белорусских граждан и организации к строительству и реконструкции объектов космодрома... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:50
2022-04-15T09:50
космос - риа наука
роскосмос
россия
белоруссия
восточный (космодром)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать белорусских граждан и организации к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон, инициированный президентом РФ, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг по строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия, белоруссия, восточный (космодром)
09:50 15.04.2022
 
Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный

Путин подписал закон, по которому белорусы смогут участвовать в реконструкции Восточного

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкКосмодром Восточный
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать белорусских граждан и организации к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, инициированный президентом РФ, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.
Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг по строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 13:54
Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссияБелоруссияВосточный (космодром)
 
 
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