https://ria.ru/20220415/vostochnyy-1783654243.html

Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный

Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный - РИА Новости, 15.04.2022

Белорусы смогут участвовать в реконструкции космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать белорусских граждан и организации к строительству и реконструкции объектов космодрома... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:50

2022-04-15T09:50

2022-04-15T09:50

космос - риа наука

роскосмос

россия

белоруссия

восточный (космодром)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать белорусских граждан и организации к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон, инициированный президентом РФ, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг по строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html

россия

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, россия, белоруссия, восточный (космодром)