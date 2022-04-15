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В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков

В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков - РИА Новости, 15.04.2022

В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков

Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T07:54

2022-04-15T07:54

2022-04-15T07:54

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.Накануне власти республики сообщали, что объем сбрасываемой воды из Симферопольского водохранилища увеличен из-за затяжных дождей, крымские власти предупредили о возможных подтоплениях территорий рядом с руслом реки Салгир.Первые сбросы воды начались еще с начала года, подтопления территорий связаны с так называемым "плохим водным обменом", добавила вице-премьер, что говорит о необходимости расчистки русел рек. Она сказала, что эта работа планово проводится.С начала недели в Крыму установилась прохладная погода с затяжными дождями. При этом водохранилища были заполнены до уровня 90% и более после снеготаяния и дождей в феврале-марте. Из Симферопольского, Партизанского, Загорского, Чернореченского водохранилищ периодически производились сбросы воды вниз по течению рек.Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.

https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

республика крым, россия, общество