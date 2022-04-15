Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/voda-1783644101.html
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков - РИА Новости, 15.04.2022
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков
Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:54
2022-04-15T07:54
республика крым
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744631178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85792020e7c47e73004c2e4898c9a2a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.Накануне власти республики сообщали, что объем сбрасываемой воды из Симферопольского водохранилища увеличен из-за затяжных дождей, крымские власти предупредили о возможных подтоплениях территорий рядом с руслом реки Салгир.Первые сбросы воды начались еще с начала года, подтопления территорий связаны с так называемым "плохим водным обменом", добавила вице-премьер, что говорит о необходимости расчистки русел рек. Она сказала, что эта работа планово проводится.С начала недели в Крыму установилась прохладная погода с затяжными дождями. При этом водохранилища были заполнены до уровня 90% и более после снеготаяния и дождей в феврале-марте. Из Симферопольского, Партизанского, Загорского, Чернореченского водохранилищ периодически производились сбросы воды вниз по течению рек.Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.
https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744631178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea154d7bbd7c3156a0bf613ff9e63fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, общество
07:54 15.04.2022
 
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков

В Крыму продолжается сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир
Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.
Накануне власти республики сообщали, что объем сбрасываемой воды из Симферопольского водохранилища увеличен из-за затяжных дождей, крымские власти предупредили о возможных подтоплениях территорий рядом с руслом реки Салгир.
"На сегодняшний день все наши водохранилища заполнены водой почти на 100%, вода с гор продолжает поступать, поэтому, естественно, организован сброс воды. Симферопольское водохранилище заполнено на 93%, сброс осуществляется в реку Салгир. Водохранилища на ЮБК (Южном берегу Крыма - ред.) также почти заполнены на 90%, происходит плановый сброс воды", - сказала Маслова.
Первые сбросы воды начались еще с начала года, подтопления территорий связаны с так называемым "плохим водным обменом", добавила вице-премьер, что говорит о необходимости расчистки русел рек. Она сказала, что эта работа планово проводится.
С начала недели в Крыму установилась прохладная погода с затяжными дождями. При этом водохранилища были заполнены до уровня 90% и более после снеготаяния и дождей в феврале-марте. Из Симферопольского, Партизанского, Загорского, Чернореченского водохранилищ периодически производились сбросы воды вниз по течению рек.
Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 09:38
В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу
 
Республика КрымРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала