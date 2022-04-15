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В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков - РИА Новости, 15.04.2022
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков
Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:54
2022-04-15T07:54
2022-04-15T07:54
республика крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.Накануне власти республики сообщали, что объем сбрасываемой воды из Симферопольского водохранилища увеличен из-за затяжных дождей, крымские власти предупредили о возможных подтоплениях территорий рядом с руслом реки Салгир.Первые сбросы воды начались еще с начала года, подтопления территорий связаны с так называемым "плохим водным обменом", добавила вице-премьер, что говорит о необходимости расчистки русел рек. Она сказала, что эта работа планово проводится.С начала недели в Крыму установилась прохладная погода с затяжными дождями. При этом водохранилища были заполнены до уровня 90% и более после снеготаяния и дождей в феврале-марте. Из Симферопольского, Партизанского, Загорского, Чернореченского водохранилищ периодически производились сбросы воды вниз по течению рек.Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, россия, общество
В Крыму продолжается сброс воды из водохранилищ из-за обильных осадков
В Крыму продолжается сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Сброс воды из крымских водохранилищ производится планово из-за обильных осадков и наполненности естественных водоемов полуострова, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.
Накануне власти республики сообщали, что объем сбрасываемой воды из Симферопольского водохранилища увеличен из-за затяжных дождей, крымские власти предупредили о возможных подтоплениях территорий рядом с руслом реки Салгир.
"На сегодняшний день все наши водохранилища заполнены водой почти на 100%, вода с гор продолжает поступать, поэтому, естественно, организован сброс воды. Симферопольское водохранилище заполнено на 93%, сброс осуществляется в реку Салгир. Водохранилища на ЮБК (Южном берегу Крыма - ред.) также почти заполнены на 90%, происходит плановый сброс воды", - сказала Маслова.
Первые сбросы воды начались еще с начала года, подтопления территорий связаны с так называемым "плохим водным обменом", добавила вице-премьер, что говорит о необходимости расчистки русел рек. Она сказала, что эта работа планово проводится.
С начала недели в Крыму установилась прохладная погода с затяжными дождями. При этом водохранилища были заполнены до уровня 90% и более после снеготаяния и дождей в феврале-марте. Из Симферопольского, Партизанского, Загорского, Чернореченского водохранилищ периодически производились сбросы воды вниз по течению рек.
Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.