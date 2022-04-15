https://ria.ru/20220415/vkusy-1783642833.html

Стали известны вкусы эскортниц, которых использовала украинская разведка

Стали известны вкусы эскортниц, которых использовала украинская разведка - РИА Новости, 15.04.2022

Стали известны вкусы эскортниц, которых использовала украинская разведка

Женщины легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины использовала в своих целях, несмотря на зрелый возраст, демонстрировали инфантильность -... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T07:21

2022-04-15T07:21

2022-04-15T07:21

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украина

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ХЕРСОН, 15 апр – РИА Новости. Женщины легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины использовала в своих целях, несмотря на зрелый возраст, демонстрировали инфантильность - например, одна из них признавалась, что "любит мультики", а друзья называют ее "Никки", следует из документов украинской разведки, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти 20 дам легкого поведения, которых СВРУ использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий; не исключено, что они до сих пор могут использоваться украинской внешней разведкой на территории РФ и Европы. Эти данные были предоставлены в распоряжение РИА Новости.Среди материалов – анкеты трех женщин, которые они заполняли в СВРУ.Так, Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года. Судя по анкете, эта женщина не избавилась от инфантильности: в графе "Мои любимые фильмы" она написала "боевики, комедии, и еще люблю мультики". А в графе "Мои друзья называют меня" указала "Ника, Никки".В анкете надо было написать эскиз письма, которое предполагалось рассылать мужчинам для знакомств. В этом тексте представлялась как "Вероника, мне 21 лет".Ольга Бойко в своей анкете призналась, что ее худшая особенность - самовлюбленность. В графе с описанием своего идеального мужчины она написала: "Похож на Бреда Питта или Тома Круза".А Инна Голуб, 1992 года рождения, сообщила в анкете, что друзья называют ее "обезбашенной", а своей самой отрицательной чертой назвала "капризная".

https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина