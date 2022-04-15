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Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям - РИА Новости, 15.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220415/videokarta-1783702438.html
Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям
Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям - РИА Новости, 15.04.2022
Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям
В NVIDIA считают, что пик дефицита видеокарт пройден и модели GeForce RTX 30-й серии станут доступны для покупки. Об этом сообщает портал VideoCardz со ссылкой... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:14
2022-04-15T13:14
наука
технологии
nvidia corporation
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В NVIDIA считают, что пик дефицита видеокарт пройден и модели GeForce RTX 30-й серии станут доступны для покупки. Об этом сообщает портал VideoCardz со ссылкой на производителя видеоускорителей.Видеокарты появились в официальном интернет-магазине, причем не только о вариантах от сторонних производителях, но и в эталонной серии ускорителей Founders Edition.Новые GPU предлагаются по ценам, близким к рекомендованным, а некоторые и вовсе со скидкой. Например, стоимость GeForce RTX 3080 Ti начинается с 1280 долларов, что дешевле на 50 долларов РРЦ.В России видеоускорители NVIDIA перестали быть дефицитом и даже отмечается снижение цен по сравнению со значениями марта 2022-го. Так, популярную RTX 3060 можно приобрести от 78 тысяч рублей.
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технологии, nvidia corporation
13:14 15.04.2022
 

Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В NVIDIA считают, что пик дефицита видеокарт пройден и модели GeForce RTX 30-й серии станут доступны для покупки. Об этом сообщает портал VideoCardz со ссылкой на производителя видеоускорителей.
Видеокарты появились в официальном интернет-магазине, причем не только о вариантах от сторонних производителях, но и в эталонной серии ускорителей Founders Edition.
Новые GPU предлагаются по ценам, близким к рекомендованным, а некоторые и вовсе со скидкой. Например, стоимость GeForce RTX 3080 Ti начинается с 1280 долларов, что дешевле на 50 долларов РРЦ.
В России видеоускорители NVIDIA перестали быть дефицитом и даже отмечается снижение цен по сравнению со значениями марта 2022-го. Так, популярную RTX 3060 можно приобрести от 78 тысяч рублей.
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:33Наука
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала
 
НаукаТехнологииNVIDIA Corporation
 
 
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