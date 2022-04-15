https://ria.ru/20220415/videokarta-1783702438.html

Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям

Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям - РИА Новости, 15.04.2022

Цены на видеокарты NVIDIA возвращаются к докризисным значениям

В NVIDIA считают, что пик дефицита видеокарт пройден и модели GeForce RTX 30-й серии станут доступны для покупки. Об этом сообщает портал VideoCardz со ссылкой... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:14

2022-04-15T13:14

2022-04-15T13:14

наука

технологии

nvidia corporation

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В NVIDIA считают, что пик дефицита видеокарт пройден и модели GeForce RTX 30-й серии станут доступны для покупки. Об этом сообщает портал VideoCardz со ссылкой на производителя видеоускорителей.Видеокарты появились в официальном интернет-магазине, причем не только о вариантах от сторонних производителях, но и в эталонной серии ускорителей Founders Edition.Новые GPU предлагаются по ценам, близким к рекомендованным, а некоторые и вовсе со скидкой. Например, стоимость GeForce RTX 3080 Ti начинается с 1280 долларов, что дешевле на 50 долларов РРЦ.В России видеоускорители NVIDIA перестали быть дефицитом и даже отмечается снижение цен по сравнению со значениями марта 2022-го. Так, популярную RTX 3060 можно приобрести от 78 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220411/intel-1782958077.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, nvidia corporation