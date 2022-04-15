17:05 15.04.2022 (обновлено: 19:17 15.04.2022)
Украинцы обиделись на папу римского из-за участия россиянки в крестном ходе
На Украине пожаловались на папу римского из-за участия россиянки в крестном ходе у Колизея
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина оказывает давление на Ватикан из-за решения папы римского провести крестный ход при участии украинцев и русских, пишет французский журнал Marianne.
Как отмечает автор статьи Ариэль Дюмон, сегодня папа Франциск возглавит торжественное шествие вокруг Колизея в сопровождении двух женщин — украинки и русской. Для понтифика это станет жестом умиротворения между двумя народами, но украинские политические и религиозные институты считают его "непонятным и оскорбительным".
"По мнению посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша, высказавшегося в твиттере, "украинское дипломатическое представительство понимает и разделяет опасения Украины и других сообществ по поводу решения объединить украинскую женщину и русскую, чтобы они несли крест во время крестного хода". <…> Тонко завуалированный способ объяснить папе, что крестный ход рискует помешать его амбициям миротворца", — пояснила Дюмон.
Ватикан отреагировал на попытки "объяснить понтифику его неправоту", заявив, что тот действует прежде всего как пастор и исходя из евангельского духа примирения.
"Эти замечания неприемлемы для Ватикана, который рассматривает их как форму давления и вмешательства, противоречащую протоколу, и не намерен изменять план папы. Процитировав в среду утром притчу Достоевского "Великий инквизитор", Франциск дал понять, что не изменит своего решения, потому что "оружие Евангелия — оружие молитвы, нежности, прощения и любви к ближнему, ко всем ближним", — пишет автор.
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Консультант Папского совета по культуре отец Антонио Спада попытался потушить пламя, разгоревшееся между Киевом и Ватиканом. "Две женщины, которые будут нести крест в пятницу вечером с папой, не произнесут ни слова, не будут просить прощения или чего-нибудь еще, будут идти под крестом — пророческим знамением, простым призывом к Богу о помощи в примирении", — сказал он.
Несмотря на это, поездка понтифика в Киев с предложением о мирном соглашении теперь стала проблематичной, заключила Дюмон.