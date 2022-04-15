https://ria.ru/20220415/vatikan-1783768478.html

Украинцы обиделись на папу римского из-за участия россиянки в крестном ходе

Украинцы обиделись на папу римского из-за участия россиянки в крестном ходе - РИА Новости, 15.04.2022

Украинцы обиделись на папу римского из-за участия россиянки в крестном ходе

Украина оказывает давление на Ватикан из-за решения папы римского провести крестный ход при участии украинцев и русских, пишет французский журнал Marianne. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:05

2022-04-15T17:05

2022-04-15T19:17

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

украина

киев

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина оказывает давление на Ватикан из-за решения папы римского провести крестный ход при участии украинцев и русских, пишет французский журнал Marianne.Как отмечает автор статьи Ариэль Дюмон, сегодня папа Франциск возглавит торжественное шествие вокруг Колизея в сопровождении двух женщин — украинки и русской. Для понтифика это станет жестом умиротворения между двумя народами, но украинские политические и религиозные институты считают его "непонятным и оскорбительным"."По мнению посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша, высказавшегося в твиттере, "украинское дипломатическое представительство понимает и разделяет опасения Украины и других сообществ по поводу решения объединить украинскую женщину и русскую, чтобы они несли крест во время крестного хода". <…> Тонко завуалированный способ объяснить папе, что крестный ход рискует помешать его амбициям миротворца", — пояснила Дюмон.Ватикан отреагировал на попытки "объяснить понтифику его неправоту", заявив, что тот действует прежде всего как пастор и исходя из евангельского духа примирения."Эти замечания неприемлемы для Ватикана, который рассматривает их как форму давления и вмешательства, противоречащую протоколу, и не намерен изменять план папы. Процитировав в среду утром притчу Достоевского "Великий инквизитор", Франциск дал понять, что не изменит своего решения, потому что "оружие Евангелия — оружие молитвы, нежности, прощения и любви к ближнему, ко всем ближним", — пишет автор.Консультант Папского совета по культуре отец Антонио Спада попытался потушить пламя, разгоревшееся между Киевом и Ватиканом. "Две женщины, которые будут нести крест в пятницу вечером с папой, не произнесут ни слова, не будут просить прощения или чего-нибудь еще, будут идти под крестом — пророческим знамением, простым призывом к Богу о помощи в примирении", — сказал он.Несмотря на это, поездка понтифика в Киев с предложением о мирном соглашении теперь стала проблематичной, заключила Дюмон.

https://ria.ru/20220415/pomosch-1783756365.html

https://ria.ru/20220403/vizit-1781585022.html

https://ria.ru/20220308/vatikan-1777170519.html

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киев

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Ольга Матыс

франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, украина, киев