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Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза - РИА Новости, 15.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220415/vasilev-1783669687.html
Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза
Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза - РИА Новости, 15.04.2022
Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза
Александр Васильев прошел восстановительный курс после гипертонического криза. В комментарии "Пятому каналу" историк моды отметил, что ухудшение самочувствия... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:23
2022-04-15T11:23
шоубиз
знаменитости
александр васильев (историк моды)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Александр Васильев прошел восстановительный курс после гипертонического криза. В комментарии "Пятому каналу" историк моды отметил, что ухудшение самочувствия произошло на нервной почве.В издании отметили, что сейчас ведущий наблюдается у врачей в кардиологическом центре в Москве.Ранее Васильев рассказал, что программа "Модный приговор" вернется на телевидение.
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знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес
11:23 15.04.2022
 
Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза

Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза на нервной почве

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Александр Васильев прошел восстановительный курс после гипертонического криза. В комментарии "Пятому каналу" историк моды отметил, что ухудшение самочувствия произошло на нервной почве.

"У меня было повышенное давление и аритмия сердца. <…> Я чувствую себя хорошо. Я прошел курс терапии. Это было на нервной почве. Температуры никакой, головокружения нет, и сердце работает нормально", – заявил Васильев.

В издании отметили, что сейчас ведущий наблюдается у врачей в кардиологическом центре в Москве.
Ранее Васильев рассказал, что программа "Модный приговор" вернется на телевидение.
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