Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза
Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза на нервной почве
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Александр Васильев прошел восстановительный курс после гипертонического криза. В комментарии "Пятому каналу" историк моды отметил, что ухудшение самочувствия произошло на нервной почве.
"У меня было повышенное давление и аритмия сердца. <…> Я чувствую себя хорошо. Я прошел курс терапии. Это было на нервной почве. Температуры никакой, головокружения нет, и сердце работает нормально", – заявил Васильев.
В издании отметили, что сейчас ведущий наблюдается у врачей в кардиологическом центре в Москве.
Ранее Васильев рассказал, что программа "Модный приговор" вернется на телевидение.
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