https://ria.ru/20220415/vasilev-1783669687.html

Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза

Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза - РИА Новости, 15.04.2022

Александр Васильев прошел курс лечения после гипертонического криза

Александр Васильев прошел восстановительный курс после гипертонического криза. В комментарии "Пятому каналу" историк моды отметил, что ухудшение самочувствия... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:23

2022-04-15T11:23

2022-04-15T11:23

шоубиз

знаменитости

александр васильев (историк моды)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Александр Васильев прошел восстановительный курс после гипертонического криза. В комментарии "Пятому каналу" историк моды отметил, что ухудшение самочувствия произошло на нервной почве.В издании отметили, что сейчас ведущий наблюдается у врачей в кардиологическом центре в Москве.Ранее Васильев рассказал, что программа "Модный приговор" вернется на телевидение.

https://ria.ru/20220413/bilan-1783326647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес