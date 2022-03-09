https://ria.ru/20220309/vasilev-1777302780.html

Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор"

Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" - РИА Новости, 09.03.2022

Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор"

Александр Васильев в Instagram ответил на вопрос о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ранее в СМИ появились сообщения, что съемки... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:55

2022-03-09T15:55

2022-03-09T15:55

шоубиз

знаменитости

александр васильев (историк моды)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_d785784a3c9698c744384e43b98365b6.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Александр Васильев в Instagram ответил на вопрос о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ранее в СМИ появились сообщения, что съемки новых выпусков программы могут приостановить из-за закрытия некоторых магазинов одежды. Историк моды опроверг эти слухи.В комментариях отметили, что ждали возвращения шоу.Ранее Васильев рассказал меню Валерии на ужин. По словам ведущего, певица после концерта ела только ананас, салат и овощи на пару.

https://ria.ru/20211230/valeriya-1766179564.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес