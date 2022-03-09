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Шоубиз
https://ria.ru/20220309/vasilev-1777302780.html
Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор"
Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" - РИА Новости, 09.03.2022
Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор"
Александр Васильев в Instagram ответил на вопрос о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ранее в СМИ появились сообщения, что съемки... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:55
2022-03-09T15:55
шоубиз
знаменитости
александр васильев (историк моды)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Александр Васильев в Instagram ответил на вопрос о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ранее в СМИ появились сообщения, что съемки новых выпусков программы могут приостановить из-за закрытия некоторых магазинов одежды. Историк моды опроверг эти слухи.В комментариях отметили, что ждали возвращения шоу.Ранее Васильев рассказал меню Валерии на ужин. По словам ведущего, певица после концерта ела только ананас, салат и овощи на пару.
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знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес
15:55 09.03.2022
 
Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор"

Александр Васильев рассказал о возвращении "Модного приговора" в эфир Первого канала

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Александр Васильев в Instagram ответил на вопрос о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ранее в СМИ появились сообщения, что съемки новых выпусков программы могут приостановить из-за закрытия некоторых магазинов одежды. Историк моды опроверг эти слухи.

"Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним-единственным вопросом: "Вернется ли в эфир любимая телепередача?". Отвечаю: "Вернется!". Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ", – написал Александр.

В комментариях отметили, что ждали возвращения шоу.

"Ждем! Желательно в старом формате", "Обожаем вас и скучаем", "Утро не утро без передачи", "Александр, творите красоту – она спасет мир", – отметили подписчики.

Ранее Васильев рассказал меню Валерии на ужин. По словам ведущего, певица после концерта ела только ананас, салат и овощи на пару.
Певица Валерия Перфилова - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 14:25Шоубиз
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне
 
ШоубизЗнаменитостиАлександр Васильев (историк моды)Шоу-бизнес
 
 
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