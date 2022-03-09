Васильев рассказал о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор"
Александр Васильев рассказал о возвращении "Модного приговора" в эфир Первого канала
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Александр Васильев в Instagram ответил на вопрос о дальнейшей судьбе передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ранее в СМИ появились сообщения, что съемки новых выпусков программы могут приостановить из-за закрытия некоторых магазинов одежды. Историк моды опроверг эти слухи.
"Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним-единственным вопросом: "Вернется ли в эфир любимая телепередача?". Отвечаю: "Вернется!". Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ", – написал Александр.
В комментариях отметили, что ждали возвращения шоу.
"Ждем! Желательно в старом формате", "Обожаем вас и скучаем", "Утро не утро без передачи", "Александр, творите красоту – она спасет мир", – отметили подписчики.
Ранее Васильев рассказал меню Валерии на ужин. По словам ведущего, певица после концерта ела только ананас, салат и овощи на пару.
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