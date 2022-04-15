https://ria.ru/20220415/vaktsina-1783637914.html

В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых

В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых - РИА Новости, 15.04.2022

В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых

Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T03:33

2022-04-15T03:33

2022-04-15T03:33

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей после завершения третьей фазы клинических исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Ранее сообщалось, что в настоящее время специалисты разрабатывают план проведения третьей фазы клинических исследований "Конвасэла", пострегистрационные испытания планируются на конец лета."Расширение показаний вакцины "Конвасэл" для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований", - говорится в сообщении.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.

https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19