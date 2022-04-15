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В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых - РИА Новости, 15.04.2022
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https://ria.ru/20220415/vaktsina-1783637914.html
В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых
В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых - РИА Новости, 15.04.2022
В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых
Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T03:33
2022-04-15T03:33
распространение коронавируса
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здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей после завершения третьей фазы клинических исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Ранее сообщалось, что в настоящее время специалисты разрабатывают план проведения третьей фазы клинических исследований "Конвасэла", пострегистрационные испытания планируются на конец лета."Расширение показаний вакцины "Конвасэл" для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований", - говорится в сообщении.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
03:33 15.04.2022
 
В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых

ФМБА: вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых после третьей фазы исследований

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей после завершения третьей фазы клинических исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее сообщалось, что в настоящее время специалисты разрабатывают план проведения третьей фазы клинических исследований "Конвасэла", пострегистрационные испытания планируются на конец лета.
"Расширение показаний вакцины "Конвасэл" для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований", - говорится в сообщении.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 06:51Распространение коронавируса
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
 
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