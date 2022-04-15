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В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых
В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых - РИА Новости, 15.04.2022
В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых
Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T03:33
2022-04-15T03:33
2022-04-15T03:33
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей после завершения третьей фазы клинических исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Ранее сообщалось, что в настоящее время специалисты разрабатывают план проведения третьей фазы клинических исследований "Конвасэла", пострегистрационные испытания планируются на конец лета."Расширение показаний вакцины "Конвасэл" для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований", - говорится в сообщении.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В ФМБА рассказали, когда вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых
ФМБА: вакцину "Конвасэл" могут разрешить для пожилых после третьей фазы исследований
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей после завершения третьей фазы клинических исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее сообщалось, что в настоящее время специалисты разрабатывают план проведения третьей фазы клинических исследований "Конвасэла", пострегистрационные испытания планируются на конец лета.
"Расширение показаний вакцины "Конвасэл" для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований", - говорится в сообщении.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА
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