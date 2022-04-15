https://ria.ru/20220415/uzhgorod-1783685137.html

В Ужгороде переименуют 58 улиц, названных в честь российских деятелей

В Ужгороде переименуют 58 улиц, названных в честь российских деятелей - РИА Новости, 15.04.2022

В Ужгороде переименуют 58 улиц, названных в честь российских деятелей

В Ужгороде на западе Украины хотят переименовать 58 улиц, чьи названия связаны с российскими деятелями, сообщает местный горсовет. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:08

2022-04-15T12:08

2022-04-15T12:08

в мире

сергей лавров

украина

ужгород

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112940/94/1129409425_0:169:821:631_1920x0_80_0_0_9b59731ff2c9b158e6d1ec51d629c4d1.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Ужгороде на западе Украины хотят переименовать 58 улиц, чьи названия связаны с российскими деятелями, сообщает местный горсовет."Общий алгоритм, как в Ужгороде провести переименование улиц, связанных с российскими деятелями, определили сегодня в городском совете на заседании соответствующей комиссии... определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить; сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.Отмечается, что по итогам заседания решили вернуть досоветские названия, где возможно и уместно. Так, было решено до следующего заседания комиссии, назначенного на 22 апреля, провести анализ изменений названий, проведенный в рамках декоммунизации и подготовить предложение по новым названиям в микрорайоне Малый Галагов.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220403/tantsovschitsy-1781577847.html

https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html

украина

ужгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, украина, ужгород, россия