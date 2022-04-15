В Ужгороде переименуют 58 улиц, названных в честь российских деятелей
В украинском Ужгороде хотят переименовать 58 улиц, названных в честь российских деятелей
Город Ужгород. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Ужгороде на западе Украины хотят переименовать 58 улиц, чьи названия связаны с российскими деятелями, сообщает местный горсовет.
"Общий алгоритм, как в Ужгороде провести переименование улиц, связанных с российскими деятелями, определили сегодня в городском совете на заседании соответствующей комиссии... определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить; сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.
Отмечается, что по итогам заседания решили вернуть досоветские названия, где возможно и уместно. Так, было решено до следующего заседания комиссии, назначенного на 22 апреля, провести анализ изменений названий, проведенный в рамках декоммунизации и подготовить предложение по новым названиям в микрорайоне Малый Галагов.
"Окончательное решение, как определено законодательством, принимается решением сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжаются два месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется, речь идет только об изменении табличек", - уточняется в сообщении.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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