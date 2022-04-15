"Аукнется Западу": в США оценили последствия усиления санкций против России
BI: усиление санкций против России нанесет Западу большой экономический ущерб
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Западные санкции в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, пишет Business Insider.
Как отмечает издание, экспорт сырой нефти из России фактически растет: благодаря спросу со стороны Индии и долгосрочным контрактам с Китаем Москва экспортирует больше "черного золота". Таким образом, несмотря на беспрецедентные попытки Запада остановить российский экспорта энергоносителей, в других странах по-прежнему достаточно спроса, чтобы поддерживать данный сектор экономики.
Кроме того, ЕС в вопросе российских энергоносителей занял более мягкую позицию, чем другие союзники, что, как пишет Business Insider, вероятно, связано с его зависимостью от природного газа и нефти из России. "Европейские страны могли бы полностью запретить российские энергоносители, но это привело бы к резкому скачку цен. Это также может усугубить проблемы с инфляцией, с которыми уже сталкивается регион", - отмечает издание.
Так, проблемы с цепочками поставок и высокие цены на энергоносители почти наверняка приведут к повышению стоимости перевозок, что затронет все виды товаров и еще больше увеличит разрыв между спросом и предложением. Сырая нефть и природный газ, помимо этого, также играют ключевую роль во многих производственных процессах, к примеру, при производстве удобрений, говорится в статье.
"Тем не менее, стоимость удобрений уже на исторически высоком уровне, что чревато голодом и более высокой продовольственной инфляцией во всем мире. Усиление ограничений на российские энергоносители может вызвать цепную реакцию, которая усугубит инфляцию во всей западной экономике", - резюмирует Business Insider.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.