https://ria.ru/20220415/uscherb-1783635034.html

"Аукнется Западу": в США оценили последствия усиления санкций против России

"Аукнется Западу": в США оценили последствия усиления санкций против России - РИА Новости, 15.04.2022

"Аукнется Западу": в США оценили последствия усиления санкций против России

Западные санкции в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, пишет Business Insider. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T01:08

2022-04-15T01:08

2022-04-15T01:08

в мире

европа

россия

санкции в отношении россии

сша

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Западные санкции в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, пишет Business Insider.Как отмечает издание, экспорт сырой нефти из России фактически растет: благодаря спросу со стороны Индии и долгосрочным контрактам с Китаем Москва экспортирует больше "черного золота". Таким образом, несмотря на беспрецедентные попытки Запада остановить российский экспорта энергоносителей, в других странах по-прежнему достаточно спроса, чтобы поддерживать данный сектор экономики.Кроме того, ЕС в вопросе российских энергоносителей занял более мягкую позицию, чем другие союзники, что, как пишет Business Insider, вероятно, связано с его зависимостью от природного газа и нефти из России. "Европейские страны могли бы полностью запретить российские энергоносители, но это привело бы к резкому скачку цен. Это также может усугубить проблемы с инфляцией, с которыми уже сталкивается регион", - отмечает издание.Так, проблемы с цепочками поставок и высокие цены на энергоносители почти наверняка приведут к повышению стоимости перевозок, что затронет все виды товаров и еще больше увеличит разрыв между спросом и предложением. Сырая нефть и природный газ, помимо этого, также играют ключевую роль во многих производственных процессах, к примеру, при производстве удобрений, говорится в статье."Тем не менее, стоимость удобрений уже на исторически высоком уровне, что чревато голодом и более высокой продовольственной инфляцией во всем мире. Усиление ограничений на российские энергоносители может вызвать цепную реакцию, которая усугубит инфляцию во всей западной экономике", - резюмирует Business Insider.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783440299.html

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

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в мире, европа, россия, санкции в отношении россии, сша