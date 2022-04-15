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США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783799735.html
США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп
США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 15.04.2022
США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп
Заявления российской стороны о рисках наращивания поставок военной помощи США не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу, заявил в пятницу... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:46
2022-04-15T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
государственный департамент сша
украина
россия
ситуация в днр и лнр
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Заявления российской стороны о рисках наращивания поставок военной помощи США не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнеров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений - приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали", - сказал Прайс в эфире телеканала CNN. Таким образом представитель американского дипведомства прокомментировал недавнюю публикацию газеты Washington Post, писавшей о том, что за последние дни Москва по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон о "непредсказуемых последствиях" на фоне поставок оборонной помощи Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, государственный департамент сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр, нед прайс
18:46 15.04.2022 (обновлено: 18:57 15.04.2022)
 
США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп

Госдеп: заявления России о рисках наращивания помощи Украине не изменят позицию США

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Заявления российской стороны о рисках наращивания поставок военной помощи США не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнеров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений - приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали", - сказал Прайс в эфире телеканала CNN. Таким образом представитель американского дипведомства прокомментировал недавнюю публикацию газеты Washington Post, писавшей о том, что за последние дни Москва по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон о "непредсказуемых последствиях" на фоне поставок оборонной помощи Киеву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАГосударственный департамент СШАУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРНед Прайс
 
 
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