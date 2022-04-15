https://ria.ru/20220415/ukraina-1783799735.html

США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп

США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 15.04.2022

США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине, заявил Госдеп

Заявления российской стороны о рисках наращивания поставок военной помощи США не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу, заявил в пятницу... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:46

2022-04-15T18:46

2022-04-15T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

ситуация в днр и лнр

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Заявления российской стороны о рисках наращивания поставок военной помощи США не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнеров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений - приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали", - сказал Прайс в эфире телеканала CNN. Таким образом представитель американского дипведомства прокомментировал недавнюю публикацию газеты Washington Post, писавшей о том, что за последние дни Москва по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон о "непредсказуемых последствиях" на фоне поставок оборонной помощи Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, государственный департамент сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр, нед прайс