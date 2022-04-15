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Украинские батальоны теробороны слабо оснащены, рассказал пленный медик - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783755982.html
Украинские батальоны теробороны слабо оснащены, рассказал пленный медик
Украинские батальоны теробороны слабо оснащены, рассказал пленный медик - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские батальоны теробороны слабо оснащены, рассказал пленный медик
Батальоны территориальной обороны, сформированные на Украине, очень слабо оснащены в материальном плане, рассказал начальник медслужбы 116 отдельного батальона... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:22
2022-04-15T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Батальоны территориальной обороны, сформированные на Украине, очень слабо оснащены в материальном плане, рассказал начальник медслужбы 116 отдельного батальона территориальной обороны города Пологи Николай Науменко.В военкомат своего родного города он пришел в январе. Его определили в батальон территориальной обороны. Под городом Токмак (Запорожская область) Науменко сдался в плен после того, как его часть, которую определили охранять военные склады, попала под обстрел. "Мы приехали буквально, и на следующий день все началось – нас разбили там", - рассказал он. Он рассказал, что вся медслужба батальона состояла из него одного."Я один на весь батальон. Ни санитара, ни санинструктора. Не было никого", - рассказал он РИА Новости.Батальон теробороны охранял артиллерийский склад и попал под обстрел. Один из сослуживцев Науменко получил ранения, врач сумел оказать ему помощь."Очень слабое материально-техническое обеспечение. У нас не было ни инструментария, ни медикаментов, ни перевязочного материала, ни рентгена, ни операционного стола, ни плазмы, ни крови для переливания. Буквально абсолютно ничего для полноценного оказания медицинской помощи", - пожаловался он.Служащих в украинской территориальной обороне обманывают с жалованием, обещая одни суммы и выплачивая гораздо меньшие, рассказал Николай Науменко."Должны были заплатить 43 тысячи в гривнах (1550 долларов). А заплатили 8,5 тысячи (около 287 долларов)", - рассказал он РИА Новости.На вопрос, можно ли считать, что их обмануло командование, Науменко ответил: "Да".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782360185.html
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"У нас не было ни медикаментов, ни инструментов" – начальник медслужбы украинского батальона
Украинские батальоны территориальной обороны очень слабо оснащены в материальном плане, рассказал начальник медслужбы батальона города Пологи Николай Науменко, сдавшийся в плен
2022-04-15T16:22
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Начальник медслужбы украинского батальона сообщил, что командование ВСУ обманывает с жалованием
Служащих украинской территориальной обороны обманывают с жалованием, рассказал РИА Новости начальник медслужбы батальона города Пологи Николай Науменко, сдавшийся в плен
2022-04-15T16:22
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
16:22 15.04.2022 (обновлено: 17:42 15.04.2022)
 
Украинские батальоны теробороны слабо оснащены, рассказал пленный медик

Украинский пленный медик заявил, что батальоны теробороны плохо оснащены

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Батальоны территориальной обороны, сформированные на Украине, очень слабо оснащены в материальном плане, рассказал начальник медслужбы 116 отдельного батальона территориальной обороны города Пологи Николай Науменко.
В военкомат своего родного города он пришел в январе. Его определили в батальон территориальной обороны. Под городом Токмак (Запорожская область) Науменко сдался в плен после того, как его часть, которую определили охранять военные склады, попала под обстрел. "Мы приехали буквально, и на следующий день все началось – нас разбили там", - рассказал он. Он рассказал, что вся медслужба батальона состояла из него одного.
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"Я один на весь батальон. Ни санитара, ни санинструктора. Не было никого", - рассказал он РИА Новости.
Батальон теробороны охранял артиллерийский склад и попал под обстрел. Один из сослуживцев Науменко получил ранения, врач сумел оказать ему помощь.
"Очень слабое материально-техническое обеспечение. У нас не было ни инструментария, ни медикаментов, ни перевязочного материала, ни рентгена, ни операционного стола, ни плазмы, ни крови для переливания. Буквально абсолютно ничего для полноценного оказания медицинской помощи", - пожаловался он.
Служащих в украинской территориальной обороне обманывают с жалованием, обещая одни суммы и выплачивая гораздо меньшие, рассказал Николай Науменко.
"Должны были заплатить 43 тысячи в гривнах (1550 долларов). А заплатили 8,5 тысячи (около 287 долларов)", - рассказал он РИА Новости.
На вопрос, можно ли считать, что их обмануло командование, Науменко ответил: "Да".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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