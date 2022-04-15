https://ria.ru/20220415/ukraina-1783667344.html

Ле Пен вновь отказалась назвать события на Украине геноцидом

Ле Пен вновь отказалась назвать события на Украине геноцидом - РИА Новости, 15.04.2022

Ле Пен вновь отказалась назвать события на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вновь отказалась называть события на Украине "геноцидом", по... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:58

2022-04-15T10:58

2022-04-15T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

международный уголовный суд

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вновь отказалась называть события на Украине "геноцидом", по ее словам, речь может идти о "военных преступлениях".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Владимир Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины."Я не говорила бы о геноциде... Но точно речь идет о военных преступлениях. Очевидно: это военные преступления - убиты мирные жители, без оружия ", - сказала политик в интервью телеканалу BFMTV.Также Ле Пен выступила за проведение расследования ООН и Международного уголовного суда по поводу событий на Украине. По ее словам, в случае обнаружения доказательств совершения военных преступлений, ответственных нужно будет привлечь к суду.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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