https://ria.ru/20220415/ukraina-1783661646.html

Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине

Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 15.04.2022

Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине

Ракетными войсками РФ нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил на брифинге РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:33

2022-04-15T10:33

2022-04-15T10:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетными войсками РФ нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12-ти пунктам управления, 176-ти опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии", - заявил он.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины