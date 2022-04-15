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Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783661646.html
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 15.04.2022
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине
Ракетными войсками РФ нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил на брифинге РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:33
2022-04-15T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетными войсками РФ нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12-ти пунктам управления, 176-ти опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии", - заявил он.
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
10:33 15.04.2022
 
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине

Минобороны: ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетными войсками РФ нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12-ти пунктам управления, 176-ти опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии", - заявил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы Украины
 
 
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