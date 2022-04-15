https://ria.ru/20220415/ukraina-1783661646.html
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 15.04.2022
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине
Ракетными войсками РФ нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил на брифинге РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:33
2022-04-15T10:33
2022-04-15T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240de8138568fccb0a5d8252ddc4c582.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетными войсками РФ нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12-ти пунктам управления, 176-ти опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии", - заявил он.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392367_333:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_580248c7381a2fdccc67e4a3c0a2d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
Ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине
Минобороны: ракетные войска поразили 12 пунктов управления на Украине