https://ria.ru/20220415/ukraina-1783657703.html

Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве

Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве - РИА Новости, 15.04.2022

Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве

Российский корабль нанес удар "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:13

2022-04-15T10:13

2022-04-15T10:27

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российский корабль нанес удар "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", - сказал генерал.Он подчеркнул, что "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории".

https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, в мире