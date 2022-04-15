Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783657703.html
Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве
Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве - РИА Новости, 15.04.2022
Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве
Российский корабль нанес удар "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:13
2022-04-15T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
украина
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782763437_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_5ac7a439abb6c22bd72ab550200e9078.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российский корабль нанес удар "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", - сказал генерал.Он подчеркнул, что "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории".
https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782761866_269:0:2162:1420_1920x0_80_0_0_f0480945c8980708510458296b75e00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, в мире
10:13 15.04.2022 (обновлено: 10:27 15.04.2022)
 
Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве

Российские войска нанесли удар "Калибром" по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве

© Минобороны РоссииЗалповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадр видео
Залповый пуск четырех крылатых ракет Калибр фрегатом Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадр видео
© Минобороны России
Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российский корабль нанес удар "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", - сказал генерал.
Он подчеркнул, что "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории".
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала