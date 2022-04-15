10:13 15.04.2022 (обновлено: 10:27 15.04.2022)
Российские войска нанесли удар по машиностроительному заводу в Киеве
Российские войска нанесли удар "Калибром" по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве
© Минобороны РоссииЗалповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадр видео
© Минобороны России
Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российский корабль нанес удар "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", - сказал генерал.
Он подчеркнул, что "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории".