https://ria.ru/20220415/udar-1783814871.html

Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов

Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов - РИА Новости, 15.04.2022

Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине 217 военных объектов, авиация - шесть, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:10

2022-04-15T20:10

2022-04-15T20:28

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

херсонская область

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине 217 военных объектов, авиация - шесть, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины, в том числе 15 пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201 опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника", – сказал Конашенков.По его словам, оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила шесть украинских военных объектов, среди них артиллерийская батарея, установки реактивной системы залпового огня, склады ракетно-артиллерийского вооружения и районы сосредоточения личного состава и техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ges-1783812196.html

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происшествия, херсонская область