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Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/udar-1783814871.html
Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов
Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов - РИА Новости, 15.04.2022
Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине 217 военных объектов, авиация - шесть, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:10
2022-04-15T20:28
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине 217 военных объектов, авиация - шесть, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины, в том числе 15 пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201 опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника", – сказал Конашенков.По его словам, оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила шесть украинских военных объектов, среди них артиллерийская батарея, установки реактивной системы залпового огня, склады ракетно-артиллерийского вооружения и районы сосредоточения личного состава и техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/ges-1783812196.html
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происшествия, херсонская область
20:10 15.04.2022 (обновлено: 20:28 15.04.2022)
 
Ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов

МО: ракетные войска уничтожили на Украине 217 военных объектов, авиация — шесть

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили на Украине 217 военных объектов, авиация - шесть, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины, в том числе 15 пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201 опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника", – сказал Конашенков.
По его словам, оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила шесть украинских военных объектов, среди них артиллерийская батарея, установки реактивной системы залпового огня, склады ракетно-артиллерийского вооружения и районы сосредоточения личного состава и техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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