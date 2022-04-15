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Кадыров сообщил об успешных ударах по противнику в Северодонецке - РИА Новости, 15.04.2022
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Кадыров сообщил об успешных ударах по противнику в Северодонецке
Кадыров сообщил об успешных ударах по противнику в Северодонецке - РИА Новости, 15.04.2022
Кадыров сообщил об успешных ударах по противнику в Северодонецке
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе Северодонецка Луганской области. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:32
2022-04-15T10:32
в мире
владимир путин
северодонецк
донбасс
россия
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ГРОЗНЫЙ, 15 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе Северодонецка Луганской области.Северодонецк и Краматорск - основные пункты сосредоточения группировки украинских войск в Донбассе."Бено докладывает об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе населенного пункта Северодонецк. Российскими истребителями и реактивными системами залпового огня активно подавляются укрепленные опорные пункты украинских националистов", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.Другие детали пока не приводятся.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, северодонецк, донбасс, россия
10:32 15.04.2022
 
Кадыров сообщил об успешных ударах по противнику в Северодонецке

Кадыров сообщил об успешных артиллерийских ударах по противнику в Северодонецке

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе Северодонецка Луганской области.
Северодонецк и Краматорск - основные пункты сосредоточения группировки украинских войск в Донбассе.
"Бено докладывает об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе населенного пункта Северодонецк. Российскими истребителями и реактивными системами залпового огня активно подавляются укрепленные опорные пункты украинских националистов", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Другие детали пока не приводятся.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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