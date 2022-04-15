https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783695477.html

Балтфлот будет держать учения НАТО в море "на мушке", заявил адмирал

Балтфлот будет держать учения НАТО в море "на мушке", заявил адмирал - РИА Новости, 15.04.2022

Балтфлот будет держать учения НАТО в море "на мушке", заявил адмирал

Силы Балтийского флота будут отслеживать действия кораблей НАТО во время начинающихся в районе учений, в случае возникновения агрессивных планов все цели будут... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:44

2022-04-15T12:44

2022-04-15T12:44

безопасность

балтийское море

нато

россия

балтийский флот вмф россии

владимир валуев (адмирал)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Силы Балтийского флота будут отслеживать действия кораблей НАТО во время начинающихся в районе учений, в случае возникновения агрессивных планов все цели будут "на мушке", заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.Как сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны, корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами. Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонскими военно-морскими силами."Цель проводимых НАТО учений – показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут "на мушке", - сказал Валуев.Он напомнил, что еще в недавнем прошлом корабли НАТО совместно с российским Балтийским флотом ежегодно проводили учения "Балтопс" для отработки взаимодействия на море и на суше. Проводились эпизоды учений по противоминной безопасности. "Однако сейчас сценарий больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток. Но мы к этому готовы", - сказал бывший командующий Балтийским флотом.Накануне командующий ВМС Эстонии Юри Саська сообщил журналистам, что на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами. Планируется в том числе отработка установки и обнаружения мин.

https://ria.ru/20220414/litva-1783535073.html

https://ria.ru/20220408/voyna-1782382462.html

балтийское море

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, балтийское море, нато, россия, балтийский флот вмф россии, владимир валуев (адмирал)