https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783646354.html

Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США

Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США - РИА Новости, 15.04.2022

Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США

Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:33

2022-04-15T08:33

2022-04-15T09:41

китай

в мире

восточно-китайское море

тайвань

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743998363_0:78:1106:700_1920x0_80_0_0_39eb508b33888fd5e1efb71d2a598109.jpg

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая."Пятнадцатого апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.

https://ria.ru/20220324/kitay-1779905751.html

китай

восточно-китайское море

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, в мире, восточно-китайское море, тайвань, сша