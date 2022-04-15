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Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США - РИА Новости, 15.04.2022
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США
Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:33
2022-04-15T08:33
2022-04-15T09:41
китай
в мире
восточно-китайское море
тайвань
сша
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая."Пятнадцатого апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.
https://ria.ru/20220324/kitay-1779905751.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, восточно-китайское море, тайвань, сша
08:33 15.04.2022 (обновлено: 09:41 15.04.2022)
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США
Китай проведет учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США