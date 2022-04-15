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Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США - РИА Новости, 15.04.2022
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Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США - РИА Новости, 15.04.2022
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США
Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:33
2022-04-15T09:41
китай
в мире
восточно-китайское море
тайвань
сша
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая."Пятнадцатого апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.
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китай
восточно-китайское море
тайвань
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китай, в мире, восточно-китайское море, тайвань, сша
08:33 15.04.2022 (обновлено: 09:41 15.04.2022)
 
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США

Китай проведет учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США

CC BY-SA 3.0 / Vitaly V. Kuzmin / Танк армии Китая "Type 96В"
Танк армии Китая Type 96В - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Vitaly V. Kuzmin /
Танк армии Китая "Type 96В". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
"Пятнадцатого апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.
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