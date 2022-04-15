https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783641632.html

Япония и США провели морские учения

Япония и США провели морские учения - РИА Новости, 15.04.2022

Япония и США провели морские учения

ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T06:37

2022-04-15T06:37

2022-04-15T06:37

в мире

сша

япония

японское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147382/07/1473820791_0:196:3381:2097_1920x0_80_0_0_a2baa99b65debbffcd0c505b1749db31.jpg

ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил самообороны Японии.Ранее агентство Киодо сообщило, что атомный авианосец США "Авраам Линкольн" проводит совместные с силами самообороны Японии учения в Японском море, их целью является сдерживание Северной Кореи.В марте США провели учения с участием авианосца "Авраам Линкольн" к западу от Корейского полуострова в Желтом море.Существуют опасения, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания в честь 110-летия Ким Ир Сена – дедушки лидера страны Ким Чен Ына, которое отмечается в пятницу.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html

сша

япония

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, япония, японское море