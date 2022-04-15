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Япония и США провели морские учения - РИА Новости, 15.04.2022
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Япония и США провели морские учения
Япония и США провели морские учения - РИА Новости, 15.04.2022
Япония и США провели морские учения
ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T06:37
2022-04-15T06:37
в мире
сша
япония
японское море
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ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил самообороны Японии.Ранее агентство Киодо сообщило, что атомный авианосец США "Авраам Линкольн" проводит совместные с силами самообороны Японии учения в Японском море, их целью является сдерживание Северной Кореи.В марте США провели учения с участием авианосца "Авраам Линкольн" к западу от Корейского полуострова в Желтом море.Существуют опасения, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания в честь 110-летия Ким Ир Сена – дедушки лидера страны Ким Чен Ына, которое отмечается в пятницу.
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в мире, сша, япония, японское море
06:37 15.04.2022
 
Япония и США провели морские учения

ВМС Японии и США провели морские учения

© AP Photo / Koji UedaКорабли ВМС Японии
Корабли ВМС Японии - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Koji Ueda
Корабли ВМС Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил самообороны Японии.
"Японский (ракетный эсминец - ред.) "Конго" провел 13-14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским (ракетным крейсером- ред.) "Мобайл Бэй", (эсминцем- ред.) "Спрюэнс" в Японском море с целью укрепить возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.
Ранее агентство Киодо сообщило, что атомный авианосец США "Авраам Линкольн" проводит совместные с силами самообороны Японии учения в Японском море, их целью является сдерживание Северной Кореи.
В марте США провели учения с участием авианосца "Авраам Линкольн" к западу от Корейского полуострова в Желтом море.
Существуют опасения, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания в честь 110-летия Ким Ир Сена – дедушки лидера страны Ким Чен Ына, которое отмечается в пятницу.
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