https://ria.ru/20220415/uchebnik-1783670419.html

На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников

На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников - РИА Новости, 15.04.2022

На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников

Сегодня первая поставка 40 тысяч экземпляров учебников для школ и детских садов, которые будут направлены на освобождённые территории Украины, сообщил министр... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:11

2022-04-15T11:11

2022-04-15T11:11

украина

донбасс

мариуполь

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сегодня первая поставка 40 тысяч экземпляров учебников для школ и детских садов, которые будут направлены на освобождённые территории Украины, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы когда узнали, что есть такая необходимость, что дети хотят учиться по нашим учебникам, по тем учебникам, которые не заражены бациллой нацизма и той ужасной пропагандой, которая ведётся на Украине, мы приняли решение и переговорили с рядом наших издательств, что сегодня направим 40 тысяч экземпляров учебной литературы и для детских садов, и для школ в Донбассе... Более 20 тонн, которые будут доставлены в ближайшие дни в учреждения Мариуполя, Макеевки, Докучаевска... Это первая такая большая поставка литературы. Она будет продолжена", - сказал Кравцов в эфире на Первом канале.Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России". По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней. Он отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.

https://ria.ru/20220411/uchebniki-1782891855.html

украина

донбасс

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, донбасс, мариуполь, россия