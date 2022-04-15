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На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников - РИА Новости, 15.04.2022
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На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников
На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников - РИА Новости, 15.04.2022
На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников
Сегодня первая поставка 40 тысяч экземпляров учебников для школ и детских садов, которые будут направлены на освобождённые территории Украины, сообщил министр... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:11
2022-04-15T11:11
украина
донбасс
мариуполь
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сегодня первая поставка 40 тысяч экземпляров учебников для школ и детских садов, которые будут направлены на освобождённые территории Украины, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы когда узнали, что есть такая необходимость, что дети хотят учиться по нашим учебникам, по тем учебникам, которые не заражены бациллой нацизма и той ужасной пропагандой, которая ведётся на Украине, мы приняли решение и переговорили с рядом наших издательств, что сегодня направим 40 тысяч экземпляров учебной литературы и для детских садов, и для школ в Донбассе... Более 20 тонн, которые будут доставлены в ближайшие дни в учреждения Мариуполя, Макеевки, Докучаевска... Это первая такая большая поставка литературы. Она будет продолжена", - сказал Кравцов в эфире на Первом канале.Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России". По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней. Он отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
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украина, донбасс, мариуполь, россия
11:11 15.04.2022
 
На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников

На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников для школ и детсадов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сегодня первая поставка 40 тысяч экземпляров учебников для школ и детских садов, которые будут направлены на освобождённые территории Украины, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы когда узнали, что есть такая необходимость, что дети хотят учиться по нашим учебникам, по тем учебникам, которые не заражены бациллой нацизма и той ужасной пропагандой, которая ведётся на Украине, мы приняли решение и переговорили с рядом наших издательств, что сегодня направим 40 тысяч экземпляров учебной литературы и для детских садов, и для школ в Донбассе... Более 20 тонн, которые будут доставлены в ближайшие дни в учреждения Мариуполя, Макеевки, Докучаевска... Это первая такая большая поставка литературы. Она будет продолжена", - сказал Кравцов в эфире на Первом канале.
Торговля учебниками - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:00
Минпросвещения анализирует потребность Донбасса в школьных учебниках
Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России". По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней. Он отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
 
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