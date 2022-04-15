https://ria.ru/20220415/ubiystva-1783809661.html

СК проанализирует информацию об убитых в Мариуполе перед отходом "Азова"

СК проанализирует информацию об убитых в Мариуполе перед отходом "Азова" - РИА Новости, 15.04.2022

СК проанализирует информацию об убитых в Мариуполе перед отходом "Азова"

Российские следователи проанализируют информацию американского журналиста об обнаружении в Мариуполе тел мирных жителей, оставшихся там после отхода с позиций... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:41

2022-04-15T19:41

2022-04-15T19:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

александр семенов (батальон "восток")

днр

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию американского журналиста об обнаружении в Мариуполе тел мирных жителей, оставшихся там после отхода с позиций боевиков украинского полка "Азов", сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По данным ведомства, американский журналист Патрик Ланкастер сообщил об обнаружении в Мариуполе большого числа убитых гражданских лиц после отхода боевиков "Азова"."Следственный комитет будет анализировать указанные данные, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных представителями силовых структур Украины против населения Донбасса", - говорится в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783404987.html

мариуполь

украина

донбасс

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в мире, мариуполь, украина, александр семенов (батальон "восток"), днр, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)