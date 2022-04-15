https://ria.ru/20220415/tseny-1783776389.html

В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы

В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы - РИА Новости, 15.04.2022

В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы

Стабилизация цен на основную группу продуктов, включая сахар, муку и крупы, наметилась в Астраханской области после снижения ажиотажного спроса, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:22

2022-04-15T17:22

2022-04-15T17:22

астраханская область

экономика

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Стабилизация цен на основную группу продуктов, включая сахар, муку и крупы, наметилась в Астраханской области после снижения ажиотажного спроса, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона."Ажиотажный спрос на сахар, муку, растительное масло и крупы снизился, вследствие чего увеличился товарный запас в магазинах и на оптовых складах", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской области.По данным министра экономического развития региона Мансура Гаджиева, средняя цена на сахар к сегодняшнему дню снизилась с 95 до 85 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация наблюдается с мукой, растительным маслом, крупами - по ним также отмечается снижение стоимости. Кроме того, отмечается увеличение поставок овощей из Пакистана, Турции и Египта.При этом по куриному яйцу складывается парадоксальная ситуация: оптовые цены снижаются - десяток яиц стоит 45 рублей, а в рознице стоимость выше почти вдвое. Специалисты минсельхоза области уже обратились в Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться."Сейчас, чтобы еще больше стабилизировать ситуацию, нужно информировать население обо всем происходящем на рынке. Люди должны спокойно работать, заниматься своими делами, а не бежать и мешками закупать гречку", - отметил на заседании штаба губернатор области Игорь Бабушкин.

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астраханская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, экономика, игорь бабушкин