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В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы - РИА Новости, 15.04.2022
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В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы
В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы - РИА Новости, 15.04.2022
В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы
Стабилизация цен на основную группу продуктов, включая сахар, муку и крупы, наметилась в Астраханской области после снижения ажиотажного спроса, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:22
2022-04-15T17:22
астраханская область
экономика
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Стабилизация цен на основную группу продуктов, включая сахар, муку и крупы, наметилась в Астраханской области после снижения ажиотажного спроса, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона."Ажиотажный спрос на сахар, муку, растительное масло и крупы снизился, вследствие чего увеличился товарный запас в магазинах и на оптовых складах", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской области.По данным министра экономического развития региона Мансура Гаджиева, средняя цена на сахар к сегодняшнему дню снизилась с 95 до 85 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация наблюдается с мукой, растительным маслом, крупами - по ним также отмечается снижение стоимости. Кроме того, отмечается увеличение поставок овощей из Пакистана, Турции и Египта.При этом по куриному яйцу складывается парадоксальная ситуация: оптовые цены снижаются - десяток яиц стоит 45 рублей, а в рознице стоимость выше почти вдвое. Специалисты минсельхоза области уже обратились в Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться."Сейчас, чтобы еще больше стабилизировать ситуацию, нужно информировать население обо всем происходящем на рынке. Люди должны спокойно работать, заниматься своими делами, а не бежать и мешками закупать гречку", - отметил на заседании штаба губернатор области Игорь Бабушкин.
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астраханская область, экономика, игорь бабушкин
17:22 15.04.2022
 

В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе макаронных изделий в гипермаркете
Покупатель в отделе макаронных изделий в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покупатель в отделе макаронных изделий в гипермаркете. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Стабилизация цен на основную группу продуктов, включая сахар, муку и крупы, наметилась в Астраханской области после снижения ажиотажного спроса, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
"Ажиотажный спрос на сахар, муку, растительное масло и крупы снизился, вследствие чего увеличился товарный запас в магазинах и на оптовых складах", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской области.
По данным министра экономического развития региона Мансура Гаджиева, средняя цена на сахар к сегодняшнему дню снизилась с 95 до 85 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация наблюдается с мукой, растительным маслом, крупами - по ним также отмечается снижение стоимости. Кроме того, отмечается увеличение поставок овощей из Пакистана, Турции и Египта.
При этом по куриному яйцу складывается парадоксальная ситуация: оптовые цены снижаются - десяток яиц стоит 45 рублей, а в рознице стоимость выше почти вдвое. Специалисты минсельхоза области уже обратились в Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться.
"Сейчас, чтобы еще больше стабилизировать ситуацию, нужно информировать население обо всем происходящем на рынке. Люди должны спокойно работать, заниматься своими делами, а не бежать и мешками закупать гречку", - отметил на заседании штаба губернатор области Игорь Бабушкин.
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