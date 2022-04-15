https://ria.ru/20220415/tseny-1783690300.html
Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос
Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2022
Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос
Больше трети россиян наблюдают рост цен на хлебобулочные изделия и яйца, более 40% - на мясо, птицу и молочную продукцию, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:29
2022-04-15T12:29
2022-04-15T12:36
фомнибус
россия
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314125_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_10337c188cbfb2510ccafff2b7bf6db9.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Больше трети россиян наблюдают рост цен на хлебобулочные изделия и яйца, более 40% - на мясо, птицу и молочную продукцию, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли, 38% опрошенных ответили, что на хлеб и хлебобулочные изделия (против 33% неделей ранее), 71% респондентов считают, что на сахар (против 76% по результатам предыдущей недели).Наблюдают рост цен на мясо и птицу 45% россиян (против 38% неделей ранее), 43% - на молоко и молочную продукцию (против 37% неделей ранее), 39% - на яйца (против 34% неделей ранее). Также 42% ответили, что подорожало растительное масло, 40% респондентов высказались, что плодоовощные продукции стали дороже (против 35% неделей ранее), 35% - считают, что подорожали рыба и морепродукты (против 30% по результатам опроса на предыдущей неделе).Из других продуктов питания 42% участников опроса сообщили, что подорожали крупа и макаронные изделия, каждый пятый респондент (20%) ответил, что подорожал алкоголь.По хозяйственным товарам треть россиян (34% и 33%) заметили рост цен на моющие средства и средства личной гигиены. По непродовольственным товарам каждый третий наблюдает рост цен на одежду и обувь (29% против 25% неделей ранее), на бытовую технику и электронику (32%), на строительные материалы (34% против 30% неделей ранее).Каждый пятый россиянин (21%) заметил подорожание бензина, 42% - отметили рост цен на лекарства (против 40% по результатам предыдущей недели)Опрос "ФОМнибус" проводился 8-10 апреля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.
https://ria.ru/20220415/myaso-1783635190.html
https://ria.ru/20220415/rubl-1783633486.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314125_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_5daa677dc62fc7c95a169d15d1faccba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фомнибус, россия, общество, экономика
12:29 15.04.2022 (обновлено: 12:36 15.04.2022)
Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос
Фонд "Общественное мнение": 45 процентов россиян наблюдают рост цен на мясо и овощи
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Больше трети россиян наблюдают рост цен на хлебобулочные изделия и яйца, более 40% - на мясо, птицу и молочную продукцию, следует из результатов опроса
фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
На вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли, 38% опрошенных ответили, что на хлеб и хлебобулочные изделия (против 33% неделей ранее), 71% респондентов считают, что на сахар (против 76% по результатам предыдущей недели).
Наблюдают рост цен на мясо и птицу 45% россиян (против 38% неделей ранее), 43% - на молоко и молочную продукцию (против 37% неделей ранее), 39% - на яйца (против 34% неделей ранее). Также 42% ответили, что подорожало растительное масло, 40% респондентов высказались, что плодоовощные продукции стали дороже (против 35% неделей ранее), 35% - считают, что подорожали рыба и морепродукты (против 30% по результатам опроса на предыдущей неделе).
Из других продуктов питания 42% участников опроса сообщили, что подорожали крупа и макаронные изделия, каждый пятый респондент (20%) ответил, что подорожал алкоголь.
По хозяйственным товарам треть россиян (34% и 33%) заметили рост цен на моющие средства и средства личной гигиены. По непродовольственным товарам каждый третий наблюдает рост цен на одежду и обувь (29% против 25% неделей ранее), на бытовую технику и электронику (32%), на строительные материалы (34% против 30% неделей ранее).
Каждый пятый россиянин (21%) заметил подорожание бензина, 42% - отметили рост цен на лекарства (против 40% по результатам предыдущей недели)
Опрос "ФОМнибус
" проводился 8-10 апреля в 53 субъектах РФ
, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.