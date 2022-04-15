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Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2022
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Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос
Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2022
Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос
Больше трети россиян наблюдают рост цен на хлебобулочные изделия и яйца, более 40% - на мясо, птицу и молочную продукцию, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:29
2022-04-15T12:36
фомнибус
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Больше трети россиян наблюдают рост цен на хлебобулочные изделия и яйца, более 40% - на мясо, птицу и молочную продукцию, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли, 38% опрошенных ответили, что на хлеб и хлебобулочные изделия (против 33% неделей ранее), 71% респондентов считают, что на сахар (против 76% по результатам предыдущей недели).Наблюдают рост цен на мясо и птицу 45% россиян (против 38% неделей ранее), 43% - на молоко и молочную продукцию (против 37% неделей ранее), 39% - на яйца (против 34% неделей ранее). Также 42% ответили, что подорожало растительное масло, 40% респондентов высказались, что плодоовощные продукции стали дороже (против 35% неделей ранее), 35% - считают, что подорожали рыба и морепродукты (против 30% по результатам опроса на предыдущей неделе).Из других продуктов питания 42% участников опроса сообщили, что подорожали крупа и макаронные изделия, каждый пятый респондент (20%) ответил, что подорожал алкоголь.По хозяйственным товарам треть россиян (34% и 33%) заметили рост цен на моющие средства и средства личной гигиены. По непродовольственным товарам каждый третий наблюдает рост цен на одежду и обувь (29% против 25% неделей ранее), на бытовую технику и электронику (32%), на строительные материалы (34% против 30% неделей ранее).Каждый пятый россиянин (21%) заметил подорожание бензина, 42% - отметили рост цен на лекарства (против 40% по результатам предыдущей недели)Опрос "ФОМнибус" проводился 8-10 апреля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.
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фомнибус, россия, общество, экономика
12:29 15.04.2022 (обновлено: 12:36 15.04.2022)
 
Более 40 процентов россиян отметили рост цен на мясо и овощи, показал опрос

Фонд "Общественное мнение": 45 процентов россиян наблюдают рост цен на мясо и овощи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница взвешивает свеклу в супермаркете "Ашан Сити"
Покупательница взвешивает свеклу в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница взвешивает свеклу в супермаркете "Ашан Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Больше трети россиян наблюдают рост цен на хлебобулочные изделия и яйца, более 40% - на мясо, птицу и молочную продукцию, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
На вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли, 38% опрошенных ответили, что на хлеб и хлебобулочные изделия (против 33% неделей ранее), 71% респондентов считают, что на сахар (против 76% по результатам предыдущей недели).
Наблюдают рост цен на мясо и птицу 45% россиян (против 38% неделей ранее), 43% - на молоко и молочную продукцию (против 37% неделей ранее), 39% - на яйца (против 34% неделей ранее). Также 42% ответили, что подорожало растительное масло, 40% респондентов высказались, что плодоовощные продукции стали дороже (против 35% неделей ранее), 35% - считают, что подорожали рыба и морепродукты (против 30% по результатам опроса на предыдущей неделе).
Из других продуктов питания 42% участников опроса сообщили, что подорожали крупа и макаронные изделия, каждый пятый респондент (20%) ответил, что подорожал алкоголь.
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По хозяйственным товарам треть россиян (34% и 33%) заметили рост цен на моющие средства и средства личной гигиены. По непродовольственным товарам каждый третий наблюдает рост цен на одежду и обувь (29% против 25% неделей ранее), на бытовую технику и электронику (32%), на строительные материалы (34% против 30% неделей ранее).
Каждый пятый россиянин (21%) заметил подорожание бензина, 42% - отметили рост цен на лекарства (против 40% по результатам предыдущей недели)
Опрос "ФОМнибус" проводился 8-10 апреля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.
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