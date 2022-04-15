https://ria.ru/20220415/tseny-1783640912.html

"Просто пытка": британские бизнесмены пожаловались на рост цен

"Просто пытка": британские бизнесмены пожаловались на рост цен - РИА Новости, 15.04.2022

"Просто пытка": британские бизнесмены пожаловались на рост цен

Британская экономика столкнулась с вызовом, равного которому не было уже несколько десятилетий, при этом местные компании и потребители оказались зажаты между... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T06:09

2022-04-15T06:09

2022-04-15T06:09

в мире

великобритания

россия

украина

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Британская экономика столкнулась с вызовом, равного которому не было уже несколько десятилетий, при этом местные компании и потребители оказались зажаты между ростом цен и падением реальных доходов, говорится в сюжете телеканала Sky News."Товары подорожали, сырье подорожало, и, что особенно важно, подорожали энергоносители и топливо. И это сказывается на стоимости практически всего, что поступает в магазины с полей и заводов. При этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет еще хуже", - предупреждает корреспондент Пол Келсо.Как заявила в эфире телеканала Мариэлла Гэббатт, представитель компании J&B Wilde Fish & Poultry, только расходы на поставки и счета на дизельное топливо выросли на 1,5 тысячи фунтов (около 160 тысяч рублей) в месяц. "Цены, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — это просто пытка. Постоянно спрашивают: почему у вас цены растут, почему так происходит? Потому что нам приходится их поднимать, так как все подорожало как минимум на 25-30%", - пожаловалась она.В свою очередь, глава лондонской сети кафе Grind Дэвид Абрахамович рассказал, что его бизнес, помимо всего прочего, сталкивается с необходимостью повышать зарплаты и платить больше в фонд национального страхования."Огромная инфляция оказывает давление на все, начиная с рабочей силы. Так, затраты на рабочую силу на прошлой неделе выросли на 5%. И это лишь первые изменения в апреле. Товарная цена на кофе — речь идет о кофе, который мы закупаем, — выросла в два с половиной раза по сравнению с тем, что было. Расходы на энергоносители для нас выросли на 50%", - посетовал он.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html

https://ria.ru/20220410/scheta-1782737891.html

великобритания

россия

украина

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в мире, великобритания, россия, украина, европа, санкции в отношении россии